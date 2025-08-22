https://ria.ru/20250822/mo-2036948542.html
Российские войска освободили Александро-Шультино и Катериновку в ДНР
2025-08-22T12:06:00+03:00
2025-08-22T12:06:00+03:00
2025-08-22T17:53:00+03:00
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск освободила населённый пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Александро-Шультино и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке россйиского ведомства за период с 16 по 22 августа.Об освобождении Александро-Шультино в МО РФ сообщили ранее.
