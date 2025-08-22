https://ria.ru/20250822/mo-2036948542.html

Российские войска освободили Александро-Шультино и Катериновку в ДНР

Российские войска освободили Александро-Шультино и Катериновку в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025

Российские войска освободили Александро-Шультино и Катериновку в ДНР

Российская "Южная" группировка войск освободила населённый пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T12:06:00+03:00

2025-08-22T12:06:00+03:00

2025-08-22T17:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037039093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7539f5694b9eef89dd0202223b8e59a.jpg

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск освободила населённый пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Александро-Шультино и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке россйиского ведомства за период с 16 по 22 августа.Об освобождении Александро-Шультино в МО РФ сообщили ранее.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры боев за освобожденную "Южной" группировкой войск Катериновку в Донбассе Кадры боев за освобожденную "Южной" группировкой войск Катериновку в Донбассе 2025-08-22T12:06 true PT1M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, безопасность