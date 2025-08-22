Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Александро-Шультино и Катериновку в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 22.08.2025 (обновлено: 17:53 22.08.2025)
Российские войска освободили Александро-Шультино и Катериновку в ДНР
Российские войска освободили Александро-Шультино и Катериновку в ДНР
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск освободила населённый пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Александро-Шультино и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке россйиского ведомства за период с 16 по 22 августа.Об освобождении Александро-Шультино в МО РФ сообщили ранее.
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Российские войска освободили Александро-Шультино и Катериновку в ДНР

Группировка "Юг" ВС России освободила Александро-Шультино и Катериновку в ДНР

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск освободила населённый пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Александро-Шультино и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке россйиского ведомства за период с 16 по 22 августа.
Об освобождении Александро-Шультино в МО РФ сообщили ранее.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
