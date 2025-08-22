Рейтинг@Mail.ru
Жители Винницы вышли на митинг из-за действий сотрудников военкомата - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 22.08.2025 (обновлено: 18:20 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/miting-2037047326.html
Жители Винницы вышли на митинг из-за действий сотрудников военкомата
Жители Винницы вышли на митинг из-за действий сотрудников военкомата - РИА Новости, 22.08.2025
Жители Винницы вышли на митинг из-за действий сотрудников военкомата
Жители города Винница на Украине устроили митинг из-за действий сотрудников военкомата, которые пытались насильно мобилизовать молодого человека, сообщает... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T18:18:00+03:00
2025-08-22T18:20:00+03:00
в мире
украина
винница
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037046961_0:149:1000:712_1920x0_80_0_0_3df6f4bfcb3cf77c0620cee688a5713d.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Жители города Винница на Украине устроили митинг из-за действий сотрудников военкомата, которые пытались насильно мобилизовать молодого человека, сообщает украинский телеканал ТСН. "В Виннице местные жители устроили митинг из-за действий ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). По словам очевидцев, те пытались задержать парня. После этого люди собрались на протест", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. На опубликованном телеканалом видео видно, как несколько десятков человек собрались у проезжей части и выкрикивают: "Позор!". Рядом находятся несколько полицейских. Чем закончился митинг и мобилизовали ли в итоге парня, не уточняется. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250811/polsha-2034565526.html
https://ria.ru/20250802/vinnitsa-2032954168.html
украина
винница
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037046961_0:151:1000:901_1920x0_80_0_0_ac9d37d5ab749f1812d996bfc34c84d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, винница, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Винница, Вооруженные силы Украины
Жители Винницы вышли на митинг из-за действий сотрудников военкомата

Жители Винницы устроили митинг из-за насильной мобилизации

© Кадр видео из соцсетейМитинг после попытки насильственной мобилизации в Виннице
Митинг после попытки насильственной мобилизации в Виннице - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Митинг после попытки насильственной мобилизации в Виннице
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Жители города Винница на Украине устроили митинг из-за действий сотрудников военкомата, которые пытались насильно мобилизовать молодого человека, сообщает украинский телеканал ТСН.
Виннице местные жители устроили митинг из-за действий ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). По словам очевидцев, те пытались задержать парня. После этого люди собрались на протест", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Польше призвали помочь Украине в мобилизации
11 августа, 13:00
На опубликованном телеканалом видео видно, как несколько десятков человек собрались у проезжей части и выкрикивают: "Позор!". Рядом находятся несколько полицейских. Чем закончился митинг и мобилизовали ли в итоге парня, не уточняется.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Протесты против насильственной мобилизации в Виннице - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Виннице вспыхнул протест из-за насильственной мобилизации
2 августа, 08:35
 
В миреУкраинаВинницаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала