Жители Винницы вышли на митинг из-за действий сотрудников военкомата

Жители Винницы вышли на митинг из-за действий сотрудников военкомата - РИА Новости, 22.08.2025

Жители Винницы вышли на митинг из-за действий сотрудников военкомата

Жители города Винница на Украине устроили митинг из-за действий сотрудников военкомата, которые пытались насильно мобилизовать молодого человека, сообщает... РИА Новости, 22.08.2025

в мире

украина

винница

вооруженные силы украины

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Жители города Винница на Украине устроили митинг из-за действий сотрудников военкомата, которые пытались насильно мобилизовать молодого человека, сообщает украинский телеканал ТСН. "В Виннице местные жители устроили митинг из-за действий ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). По словам очевидцев, те пытались задержать парня. После этого люди собрались на протест", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. На опубликованном телеканалом видео видно, как несколько десятков человек собрались у проезжей части и выкрикивают: "Позор!". Рядом находятся несколько полицейских. Чем закончился митинг и мобилизовали ли в итоге парня, не уточняется. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

украина

винница

2025

Новости

