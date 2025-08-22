Жители Винницы вышли на митинг из-за действий сотрудников военкомата
Жители Винницы устроили митинг из-за насильной мобилизации
© Кадр видео из соцсетейМитинг после попытки насильственной мобилизации в Виннице
© Кадр видео из соцсетей
Митинг после попытки насильственной мобилизации в Виннице
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Жители города Винница на Украине устроили митинг из-за действий сотрудников военкомата, которые пытались насильно мобилизовать молодого человека, сообщает украинский телеканал ТСН.
В Польше призвали помочь Украине в мобилизации
11 августа, 13:00
На опубликованном телеканалом видео видно, как несколько десятков человек собрались у проезжей части и выкрикивают: "Позор!". Рядом находятся несколько полицейских. Чем закончился митинг и мобилизовали ли в итоге парня, не уточняется.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В Виннице вспыхнул протест из-за насильственной мобилизации
2 августа, 08:35