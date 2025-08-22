https://ria.ru/20250822/mirshaymer-2036888968.html

"На очень плохих условиях": в США раскрыли план ЕС по Украине

"На очень плохих условиях": в США раскрыли план ЕС по Украине - РИА Новости, 22.08.2025

"На очень плохих условиях": в США раскрыли план ЕС по Украине

Новые гарантии безопасности для Украины, предложенные ЕС, призваны помочь киевскому режиму затянуть конфликт с Россией, заявил профессор Чикагского университета РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новые гарантии безопасности для Украины, предложенные ЕС, призваны помочь киевскому режиму затянуть конфликт с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире в YouTube-канала The Duran."Если вдруг у них (Украинцев. — Прим. Ред.) появятся гарантии безопасности, которые они затем могут попытаться использовать, чтобы втянуть европейцев в войну, то это будет отличным стимулом сражаться до последнего украинца", — заявил он.По словам эксперта, Европа стремится не допустить заключения мирного договора любой ценой, что в конечно итоге приведет лишь к большей эскалации."Этот конфликт подходит к концу на очень плохих условиях (Для Киева. — Прим. Ред.) Будет унизительный мир, если не появятся гарантии безопасности, которые могут повлиять на победу", — пояснил профессор.По его мнению, президент США Дональд Трамп хорошо понимает этот расклад, чем и вызвано желание выстроить конструктивный диалог с Россией.Вчера агентство Reuters сообщило, что главы военных ведомств Соединенных Штатов и ЕС завершили разработку военных вариантов обеспечения гарантий безопасности для Украины.В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Агентство Bloomberg позже передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Украины будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

