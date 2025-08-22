Рейтинг@Mail.ru
Миронов рассказал, что должно включать соглашение по Украине
16:43 22.08.2025
Миронов рассказал, что должно включать соглашение по Украине
Миронов рассказал, что должно включать соглашение по Украине - РИА Новости, 22.08.2025
Миронов рассказал, что должно включать соглашение по Украине
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил включить пункт о выплате компенсаций России за... РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил включить пункт о выплате компенсаций России за подрыв газопроводов "Северный поток" в будущее соглашение по Украине. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. "Сейчас европейцы активно обсуждают необходимость гарантий безопасности для Украины. Но точно такие гарантии должны быть и для России, в том числе для ее энергетической инфраструктуры в третьих странах и в нейтральных водах. И для начала нашим "партнерам" неплохо бы было оплатить счет за разрушенные "Северные потоки", - сказал Миронов. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос необходимо жестко ставить на переговорах по урегулированию конфликта на Украине и в целом по обеспечению гарантий в Европе. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
россия
европа
украина
россия, европа, сергей миронов, госдума рф, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, украина
Россия, Европа, Сергей Миронов, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Украина
Миронов рассказал, что должно включать соглашение по Украине

Миронов призвал внести компенсацию за "Северные потоки" в соглашение по Украине

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил включить пункт о выплате компенсаций России за подрыв газопроводов "Северный поток" в будущее соглашение по Украине.
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.
"Сейчас европейцы активно обсуждают необходимость гарантий безопасности для Украины. Но точно такие гарантии должны быть и для России, в том числе для ее энергетической инфраструктуры в третьих странах и в нейтральных водах. И для начала нашим "партнерам" неплохо бы было оплатить счет за разрушенные "Северные потоки", - сказал Миронов.
Он выразил уверенность в том, что этот вопрос необходимо жестко ставить на переговорах по урегулированию конфликта на Украине и в целом по обеспечению гарантий в Европе.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Россия Европа Сергей Миронов Госдума РФ Генеральная прокуратура РФ Северный поток Северный поток — 2 Украина
 
 
