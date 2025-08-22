https://ria.ru/20250822/mironov-2037020037.html

Миронов рассказал, что должно включать соглашение по Украине

Миронов рассказал, что должно включать соглашение по Украине - РИА Новости, 22.08.2025

Миронов рассказал, что должно включать соглашение по Украине

22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил включить пункт о выплате компенсаций России за подрыв газопроводов "Северный поток" в будущее соглашение по Украине. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. "Сейчас европейцы активно обсуждают необходимость гарантий безопасности для Украины. Но точно такие гарантии должны быть и для России, в том числе для ее энергетической инфраструктуры в третьих странах и в нейтральных водах. И для начала нашим "партнерам" неплохо бы было оплатить счет за разрушенные "Северные потоки", - сказал Миронов. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос необходимо жестко ставить на переговорах по урегулированию конфликта на Украине и в целом по обеспечению гарантий в Европе. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

