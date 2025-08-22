https://ria.ru/20250822/mironov-2037020037.html
Миронов рассказал, что должно включать соглашение по Украине
Миронов рассказал, что должно включать соглашение по Украине - РИА Новости, 22.08.2025
Миронов рассказал, что должно включать соглашение по Украине
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил включить пункт о выплате компенсаций России за... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:43:00+03:00
2025-08-22T16:43:00+03:00
2025-08-22T16:43:00+03:00
россия
европа
сергей миронов
госдума рф
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e43630b1e8bca4b11e355a28b279126d.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил включить пункт о выплате компенсаций России за подрыв газопроводов "Северный поток" в будущее соглашение по Украине. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. "Сейчас европейцы активно обсуждают необходимость гарантий безопасности для Украины. Но точно такие гарантии должны быть и для России, в том числе для ее энергетической инфраструктуры в третьих странах и в нейтральных водах. И для начала нашим "партнерам" неплохо бы было оплатить счет за разрушенные "Северные потоки", - сказал Миронов. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос необходимо жестко ставить на переговорах по урегулированию конфликта на Украине и в целом по обеспечению гарантий в Европе. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
https://ria.ru/20250822/sud-2037012520.html
https://ria.ru/20250821/potok-2036868265.html
россия
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10de2ca2ec0d71d5bf41fa766b716c29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, сергей миронов, госдума рф, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, украина
Россия, Европа, Сергей Миронов, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Украина
Миронов рассказал, что должно включать соглашение по Украине
Миронов призвал внести компенсацию за "Северные потоки" в соглашение по Украине