Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы - РИА Новости, 22.08.2025
20:03 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/mintrud-2037061404.html
Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы
2025-08-22T20:03:00+03:00
2025-08-22T20:03:00+03:00
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Минтруд России предложил расширить перечень профессий для прохождения альтернативной службы на пять позиций и добавить в него токаря, парашютиста-пожарного и другие виды деятельности, список организаций для прохождения такой службы тоже увеличился, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект приказа Минтруда РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд России предложил дополнить список профессий для альтернативно служащих еще пятью позициями, а общее их число теперь составит 271 профессию. Также расширяется и перечень организаций, где могут работать такие служащие в 2025 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что расширенный перечень в случае принятия будет распространяться уже на призывников осеннего призыва этого года. Список расширят на профессию токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию. Количество предприятий, где можно пройти такую службу, увеличится с 1671 до 1792.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Минтруд России предложил расширить перечень профессий для прохождения альтернативной службы на пять позиций и добавить в него токаря, парашютиста-пожарного и другие виды деятельности, список организаций для прохождения такой службы тоже увеличился, сообщили в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект приказа Минтруда РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Минтруд России предложил дополнить список профессий для альтернативно служащих еще пятью позициями, а общее их число теперь составит 271 профессию. Также расширяется и перечень организаций, где могут работать такие служащие в 2025 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расширенный перечень в случае принятия будет распространяться уже на призывников осеннего призыва этого года. Список расширят на профессию токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию. Количество предприятий, где можно пройти такую службу, увеличится с 1671 до 1792.
Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году
Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году
24 марта, 06:32
 
Общество
 
 
