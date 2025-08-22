https://ria.ru/20250822/mintrud-2037061404.html

Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы

Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы - РИА Новости, 22.08.2025

Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы

22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Минтруд России предложил расширить перечень профессий для прохождения альтернативной службы на пять позиций и добавить в него токаря, парашютиста-пожарного и другие виды деятельности, список организаций для прохождения такой службы тоже увеличился, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект приказа Минтруда РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд России предложил дополнить список профессий для альтернативно служащих еще пятью позициями, а общее их число теперь составит 271 профессию. Также расширяется и перечень организаций, где могут работать такие служащие в 2025 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что расширенный перечень в случае принятия будет распространяться уже на призывников осеннего призыва этого года. Список расширят на профессию токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию. Количество предприятий, где можно пройти такую службу, увеличится с 1671 до 1792.

