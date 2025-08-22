Рейтинг@Mail.ru
06:37 22.08.2025
Автомобилистам, едущим из Крыма, напомнили об альтернативной трассе
Автомобилистам, едущим из Крыма, напомнили об альтернативной трассе
республика крым
россия
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Автомобилистам, возвращающимся из Крыма на материковую часть России по мосту, следует учитывать время в очереди на досмотр, которое в пик нагрузки может занимать до 4-5 часов, и помнить о наличии альтернативной дороги Р-280 "Новороссия". Такие рекомендации по просьбе РИА Новости составили в Минтрансе России в канун завершения сезона отпусков и большого пассажиропотока в связи с этим. Конец августа является одним из пиковых в нагрузке на транспорт, поскольку россияне возвращаются из отпусков или мест отдыха, готовясь к началу учебного года и так называемого делового сезона, который стартует в сентябре. "Если едете через Крымский мост… Учитывайте время в очереди на досмотр. В пиковые часы нагрузки это может занимать до 4-5 часов", - рассказали в Минтрансе РФ. Самые загруженные дни на выезд из Крыма, отметили в министерстве, как правило, понедельник и четверг. Ежедневно информация о загрузке моста и о прогнозах по дням и по времени публикуется в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация". "Добраться в Крым и из него можно также по трассе Р-280 "Новороссия", - добавили в Минтрансе.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Автомобилистам, возвращающимся из Крыма на материковую часть России по мосту, следует учитывать время в очереди на досмотр, которое в пик нагрузки может занимать до 4-5 часов, и помнить о наличии альтернативной дороги Р-280 "Новороссия". Такие рекомендации по просьбе РИА Новости составили в Минтрансе России в канун завершения сезона отпусков и большого пассажиропотока в связи с этим.
Конец августа является одним из пиковых в нагрузке на транспорт, поскольку россияне возвращаются из отпусков или мест отдыха, готовясь к началу учебного года и так называемого делового сезона, который стартует в сентябре.
"Если едете через Крымский мост… Учитывайте время в очереди на досмотр. В пиковые часы нагрузки это может занимать до 4-5 часов", - рассказали в Минтрансе РФ.
Самые загруженные дни на выезд из Крыма, отметили в министерстве, как правило, понедельник и четверг. Ежедневно информация о загрузке моста и о прогнозах по дням и по времени публикуется в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация".
"Добраться в Крым и из него можно также по трассе Р-280 "Новороссия", - добавили в Минтрансе.
