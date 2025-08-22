https://ria.ru/20250822/mintrans-2036892961.html

Автомобилистам, едущим из Крыма, напомнили об альтернативной трассе

Автомобилистам, едущим из Крыма, напомнили об альтернативной трассе - РИА Новости, 22.08.2025

Автомобилистам, едущим из Крыма, напомнили об альтернативной трассе

Автомобилистам, возвращающимся из Крыма на материковую часть России по мосту, следует учитывать время в очереди на досмотр, которое в пик нагрузки может... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T06:37:00+03:00

2025-08-22T06:37:00+03:00

2025-08-22T06:37:00+03:00

республика крым

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033323035_0:96:3042:1807_1920x0_80_0_0_03d1e4f11fb941c7b57d8ad251f35444.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Автомобилистам, возвращающимся из Крыма на материковую часть России по мосту, следует учитывать время в очереди на досмотр, которое в пик нагрузки может занимать до 4-5 часов, и помнить о наличии альтернативной дороги Р-280 "Новороссия". Такие рекомендации по просьбе РИА Новости составили в Минтрансе России в канун завершения сезона отпусков и большого пассажиропотока в связи с этим. Конец августа является одним из пиковых в нагрузке на транспорт, поскольку россияне возвращаются из отпусков или мест отдыха, готовясь к началу учебного года и так называемого делового сезона, который стартует в сентябре. "Если едете через Крымский мост… Учитывайте время в очереди на досмотр. В пиковые часы нагрузки это может занимать до 4-5 часов", - рассказали в Минтрансе РФ. Самые загруженные дни на выезд из Крыма, отметили в министерстве, как правило, понедельник и четверг. Ежедневно информация о загрузке моста и о прогнозах по дням и по времени публикуется в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация". "Добраться в Крым и из него можно также по трассе Р-280 "Новороссия", - добавили в Минтрансе.

https://ria.ru/20250822/rossijane-2036884643.html

https://ria.ru/20250822/mintrans-2036886551.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, россия