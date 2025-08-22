https://ria.ru/20250822/mintrans-2036886551.html

В Минтрансе рассказали, когда лучше прибывать в аэропорт

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российским авиапассажирам в преддверии окончания сезона отпусков и большого пассажиропотока в связи с этим рекомендуется прибывать в аэропорт за 2-4 часа до вылета, по возможности регистрироваться онлайн и не опаздывать к выходу на посадку. Такие рекомендации по просьбе РИА Новости составили в Минтрансе России. Конец августа является одним из пиковых в нагрузке на транспорт: пассажиры возвращаются из отпусков или мест отдыха, готовясь к началу учебного года и так называемого делового сезона, который стартует в сентябре. "Если вы летите на самолете… Прибывайте в аэропорт заранее. Если вам не нужно сдавать багаж: внутренние рейсы: за 2 часа, международные рейсы: за 3 часа. Если летите с багажом, закладывайте дополнительно еще час. Учитывайте сезонную загруженность, особенно в утренние и вечерние часы", - рассказали Минтрансе РФ. Среди важных советов: проверить терминал и авиакомпанию. Некоторые аэропорты имеют несколько терминалов — важно сразу поехать в нужный. "По возможности зарегистрируйтесь онлайн. Это сэкономит время в аэропорту и позволит заранее выбрать место в салоне", - говорят в Минтрансе РФ. Пассажирам также рекомендуют подготовить документы. Для регистрации и контроля потребуются: паспорт, посадочный талон, визы, при необходимости - справки, документы для детей (при международных перелетах). "Учтите время на безопасность. Очереди на досмотр, сдачу багажа и паспортный контроль могут занять до 30–60 минут. Не опаздывайте к выходу на посадку", - перечисляют в министерстве важные моменты. Там напомнили, что гейт может закрыться за 20–40 минут до вылета — даже если вы уже прошли регистрацию. "Иногда для безопасности в аэропортах могут ограничивать вылет. Следите за актуальной информацией на ресурсах Росавиации", - указали в Минтрансе еще один важный аспект.

