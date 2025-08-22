https://ria.ru/20250822/minoborony-2037039485.html
Минобороны показало кадры боев за Катериновку в ДНР
Минобороны показало кадры боев за Катериновку в ДНР
Минобороны показало кадры боев за Катериновку в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры боёв за освобождённую "Южной" группировкой войск Катериновку в Донбассе.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боёв за освобождённую "Южной" группировкой войск Катериновку в Донбассе. Министерство в пятницу сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР. На кадрах объективного контроля зафиксировано применение ударных беспилотников, работа артиллерии и штурмовых подразделений по уничтожению позиций и личного состава ВСУ в самом населенном пункте и на его окраинах, уточнили в ведомстве.
донбасс
донецкая народная республика
Кадры боев за освобожденную "Южной" группировкой войск Катериновку в Донбассе
Кадры боев за освобожденную "Южной" группировкой войск Катериновку в Донбассе
Минобороны показало кадры боев за Катериновку в ДНР
Минобороны опубликовало кадры боев за освобожденную Катериновку в Донбассе