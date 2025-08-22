https://ria.ru/20250822/minoborony-2037039485.html

Минобороны показало кадры боев за Катериновку в ДНР

Минобороны показало кадры боев за Катериновку в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025

Минобороны показало кадры боев за Катериновку в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры боёв за освобождённую "Южной" группировкой войск Катериновку в Донбассе. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T17:52:00+03:00

2025-08-22T17:52:00+03:00

2025-08-22T17:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037039093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7539f5694b9eef89dd0202223b8e59a.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боёв за освобождённую "Южной" группировкой войск Катериновку в Донбассе. Министерство в пятницу сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР. На кадрах объективного контроля зафиксировано применение ударных беспилотников, работа артиллерии и штурмовых подразделений по уничтожению позиций и личного состава ВСУ в самом населенном пункте и на его окраинах, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036965252.html

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры боев за освобожденную "Южной" группировкой войск Катериновку в Донбассе Кадры боев за освобожденную "Южной" группировкой войск Катериновку в Донбассе 2025-08-22T17:52 true PT1M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донбасс, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины