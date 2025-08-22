Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры боев за Катериновку в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 22.08.2025 (обновлено: 17:53 22.08.2025)
Минобороны показало кадры боев за Катериновку в ДНР
Минобороны показало кадры боев за Катериновку в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025
Минобороны показало кадры боев за Катериновку в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры боёв за освобождённую "Южной" группировкой войск Катериновку в Донбассе. РИА Новости, 22.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боёв за освобождённую "Южной" группировкой войск Катериновку в Донбассе. Министерство в пятницу сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР. На кадрах объективного контроля зафиксировано применение ударных беспилотников, работа артиллерии и штурмовых подразделений по уничтожению позиций и личного состава ВСУ в самом населенном пункте и на его окраинах, уточнили в ведомстве.
донбасс
донецкая народная республика
безопасность, донбасс, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры боев за Катериновку в ДНР

Минобороны опубликовало кадры боев за освобожденную Катериновку в Донбассе

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боёв за освобождённую "Южной" группировкой войск Катериновку в Донбассе.
Министерство в пятницу сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР.
На кадрах объективного контроля зафиксировано применение ударных беспилотников, работа артиллерии и штурмовых подразделений по уничтожению позиций и личного состава ВСУ в самом населенном пункте и на его окраинах, уточнили в ведомстве.
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
Вчера, 13:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
