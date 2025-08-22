Миллиарды на таможне: что хотят вывезти из России Пугачева с Галкиным*

Рейтинг@Mail.ru
19:22 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости, Вадим Минеев. Очередной скандал разгорается вокруг имущества покинувших Россию Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. В апреле СМИ сообщали, что они планируют вывести из России коллекцию антиквариата, которая украшала замок в деревне Грязь. Сделать это им в тот момент не удалось, предметы искусства и интерьера задержали на таможне из-за неправильно оформленных документов."Из грязи в князи"Словосочетание "замок в Грязи", означавшее роскошный особняк примадонны и пародиста, превратился в СМИ в крылатое выражение уже задолго до того, как в 2011 году дом был достроен и стал "фамильным гнездом" звёздного семейства.Абсолютно не вписывающийся в антураж русской деревни огромный дом, стилизованный под замок Позднего Средневековья, соединился в народном сознании с поговоркой "из грязи в князи".Дескать, молодой юморист-пародист женился на "примадонне шоу-бизнеса", сам стал известной "звездой", выбился из грязи в князи и построил себе нелепый "как бы" средневеково-европейский замок.Хотя деревня Грязь Одинцовского района — прекрасный выбор для загородной резиденции. До Москвы-реки пара километров. Рядом дом-музей выдающегося русского писателя Михаила Пришвина.До Новорижского шоссе, где роскошные особняки других представителей "элиты", добираться менее 20 минут на авто.Совсем не дешевые копииКонечно, огромный дом со временем заполнился большим количеством вещей, среди которых было много антикварных. Их-то и планировали вывезти из страны Пугачева с Галкиным*, но на большинство предметов у юмориста не оказалось документов.В социальных сетях многих эта ситуация возмутила, общественность поспешил успокоить адвокат Александр Добровинский, в свое время представлявший интересы бывшего мужа примадонны Филиппа Киркорова.Он рассказал телеграмм-каналу SHOT, что старинные полотна, висевшие в замке в Грязи, — просто копии, а их оригиналы находятся совершенно в других местах.Как пример, адвокат привел картину из коллекции "Вид на город у реки с ветряной мельницей" художника Яна ван Гойена, ее оригинал находится в личной коллекции одного бизнесмена-американца. Оригинал стоит около 500 тысяч долларов, а хорошая копия может стоить от силы 10–15 тысяч рублей.Однако сейчас о судьбе коллекции исполнительницы высказался бизнесмен Андрей Матус, который занимался переправкой антиквариата за границу. По его словам, речь идет о реальных ценностях, а не подделках.Сокровища на 2,8 миллиарда хотели вывезти самолетомПо его подсчетам, стоимость коллекции может порядка 30 млн евро или 2,8 млрд рублей. Только перевозка этой коллекции, со слов Матуса, обошлась Галкину* примерно в 750 тысяч долларов.Машина, которая должна была вывезти антиквариат в Грузию, стоила около 90 тысяч евро, а самолет, который должен был переправить коллекцию из Грузии в Израиль, обошелся бы в 350 тысяч евро.Да и упаковку коллекции курировала российская компания, которая занимается вывозом экспонатов Эрмитажа и Третьяковки на зарубежные выставки.Возникает закономерный вопрос: зачем тратить такие огромные суммы и приглашать специалистов, если вывозятся обычные копии?Одни ящики для картин юмориста стоили около 200 тысяч долларов.Стаканы для компота по цене автомобиляБольше всего бизнесмена удивило в коллекции звезд шоу-бизнеса компотница."В наборе четыре стакана для компота и ваза для фруктов. И стоит этот набор 28 млн рублей! Меня это поразило настолько, что я тут же позвонил жене и сказал: "Представляешь, Галкин* пьет компот из посуды, которая стоит дороже, чем твоя машина!" — рассказал Андрей Матус в интервью.В итоге коллекция осталась в России. Помощники Галкина* спрятали ее на каком-то складе. По словам Матуса, собственником всех этих ценностей теперь является Дмитрий Галкин, старший брат Максима Галкина*.Незаметно вывести коллекцию из страны уже не получится, для этого нужен самолет размером, по крайней мере, с Ил-76. Теперь картины, статуэтки и предметы интерьера могут быть проданы коллекционерам внутри России.* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости, Вадим Минеев. Очередной скандал разгорается вокруг имущества покинувших Россию Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. В апреле СМИ сообщали, что они планируют вывести из России коллекцию антиквариата, которая украшала замок в деревне Грязь. Сделать это им в тот момент не удалось, предметы искусства и интерьера задержали на таможне из-за неправильно оформленных документов.

"Из грязи в князи"

Словосочетание "замок в Грязи", означавшее роскошный особняк примадонны и пародиста, превратился в СМИ в крылатое выражение уже задолго до того, как в 2011 году дом был достроен и стал "фамильным гнездом" звёздного семейства.
Абсолютно не вписывающийся в антураж русской деревни огромный дом, стилизованный под замок Позднего Средневековья, соединился в народном сознании с поговоркой "из грязи в князи".
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Дескать, молодой юморист-пародист женился на "примадонне шоу-бизнеса", сам стал известной "звездой", выбился из грязи в князи и построил себе нелепый "как бы" средневеково-европейский замок.
Хотя деревня Грязь Одинцовского района — прекрасный выбор для загородной резиденции. До Москвы-реки пара километров. Рядом дом-музей выдающегося русского писателя Михаила Пришвина.
До Новорижского шоссе, где роскошные особняки других представителей "элиты", добираться менее 20 минут на авто.
Певица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева

Совсем не дешевые копии

Конечно, огромный дом со временем заполнился большим количеством вещей, среди которых было много антикварных. Их-то и планировали вывезти из страны Пугачева с Галкиным*, но на большинство предметов у юмориста не оказалось документов.
В социальных сетях многих эта ситуация возмутила, общественность поспешил успокоить адвокат Александр Добровинский, в свое время представлявший интересы бывшего мужа примадонны Филиппа Киркорова.
Адвокат Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Адвокат Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Он рассказал телеграмм-каналу SHOT, что старинные полотна, висевшие в замке в Грязи, — просто копии, а их оригиналы находятся совершенно в других местах.
Как пример, адвокат привел картину из коллекции "Вид на город у реки с ветряной мельницей" художника Яна ван Гойена, ее оригинал находится в личной коллекции одного бизнесмена-американца. Оригинал стоит около 500 тысяч долларов, а хорошая копия может стоить от силы 10–15 тысяч рублей.
Однако сейчас о судьбе коллекции исполнительницы высказался бизнесмен Андрей Матус, который занимался переправкой антиквариата за границу. По его словам, речь идет о реальных ценностях, а не подделках.

Сокровища на 2,8 миллиарда хотели вывезти самолетом

По его подсчетам, стоимость коллекции может порядка 30 млн евро или 2,8 млрд рублей. Только перевозка этой коллекции, со слов Матуса, обошлась Галкину* примерно в 750 тысяч долларов.
Максим Галкин* с братом Дмитрием Галкиным
Максим Галкин* с братом Дмитрием Галкиным - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : @maxgalkinru
Максим Галкин* с братом Дмитрием Галкиным
Машина, которая должна была вывезти антиквариат в Грузию, стоила около 90 тысяч евро, а самолет, который должен был переправить коллекцию из Грузии в Израиль, обошелся бы в 350 тысяч евро.
Да и упаковку коллекции курировала российская компания, которая занимается вывозом экспонатов Эрмитажа и Третьяковки на зарубежные выставки.
Возникает закономерный вопрос: зачем тратить такие огромные суммы и приглашать специалистов, если вывозятся обычные копии?
Телеведущий Максим Галкин*
Телеведущий Максим Галкин перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Телеведущий Максим Галкин*
Одни ящики для картин юмориста стоили около 200 тысяч долларов.

Стаканы для компота по цене автомобиля

Больше всего бизнесмена удивило в коллекции звезд шоу-бизнеса компотница.
"В наборе четыре стакана для компота и ваза для фруктов. И стоит этот набор 28 млн рублей! Меня это поразило настолько, что я тут же позвонил жене и сказал: "Представляешь, Галкин* пьет компот из посуды, которая стоит дороже, чем твоя машина!" — рассказал Андрей Матус в интервью.
Певица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин* выступают на международном музыкальном фестивале "ЖАРА"
Певица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин* выступают на международном музыкальном фестивале "ЖАРА"
В итоге коллекция осталась в России. Помощники Галкина* спрятали ее на каком-то складе. По словам Матуса, собственником всех этих ценностей теперь является Дмитрий Галкин, старший брат Максима Галкина*.
Незаметно вывести коллекцию из страны уже не получится, для этого нужен самолет размером, по крайней мере, с Ил-76. Теперь картины, статуэтки и предметы интерьера могут быть проданы коллекционерам внутри России.
* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
 
