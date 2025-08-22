Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал Стокгольм обеспечить безопасность российских посольств
16:25 22.08.2025 (обновлено: 17:03 22.08.2025)
МИД призвал Стокгольм обеспечить безопасность российских посольств
МИД призвал Стокгольм обеспечить безопасность российских посольств
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва настаивает на выполнении Стокгольмом обязательств по обеспечению безопасности российских загранпредставительств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В четверг посольство РФ в Стокгольме сообщило, что торговое представительство России в Швеции в третий раз подверглось нападению с использованием дрона."Как мы неоднократно комментировали, подобные атаки якобы неопознанных беспилотников на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер и происходят при полном попустительстве (надеемся, что не с прямой санкции) шведских властей, которые не могут, а, скорее всего, попросту не хотят привлечь злоумышленников к ответственности", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД России.Она добавила, что официальный Стокгольм не только грубо нарушает свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению неприкосновенности иностранных диппредставительств, но и, судя по всему, не способен контролировать соблюдение положений внутреннего законодательства."Со своей стороны, настаиваем на неукоснительном выполнении шведскими властями обязательств принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения физической безопасности и неприкосновенности российских загранпредставительств", - заключила она.Ранее в связи с атакой в ночь на 5 июля на российское торгпредство в Стокгольме МИД России заявил решительный протест временному поверенному в делах Швеции в России. Тогда на территорию торгового представительства РФ в Швеции с дрона была сброшена краска. Как сообщили в посольстве России в Стокгольме, подобные инциденты по отношению к российским загранпредставительствам продолжаются более года.
в мире, россия, стокгольм (город), швеция, мария захарова
В мире, Россия, Стокгольм (город), Швеция, Мария Захарова
МИД призвал Стокгольм обеспечить безопасность российских посольств

МИД: Россия настаивает на обеспечении безопасности посольств в Швеции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва настаивает на выполнении Стокгольмом обязательств по обеспечению безопасности российских загранпредставительств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В четверг посольство РФ в Стокгольме сообщило, что торговое представительство России в Швеции в третий раз подверглось нападению с использованием дрона.
"Как мы неоднократно комментировали, подобные атаки якобы неопознанных беспилотников на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер и происходят при полном попустительстве (надеемся, что не с прямой санкции) шведских властей, которые не могут, а, скорее всего, попросту не хотят привлечь злоумышленников к ответственности", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД России.
Она добавила, что официальный Стокгольм не только грубо нарушает свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению неприкосновенности иностранных диппредставительств, но и, судя по всему, не способен контролировать соблюдение положений внутреннего законодательства.
"Со своей стороны, настаиваем на неукоснительном выполнении шведскими властями обязательств принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения физической безопасности и неприкосновенности российских загранпредставительств", - заключила она.
Ранее в связи с атакой в ночь на 5 июля на российское торгпредство в Стокгольме МИД России заявил решительный протест временному поверенному в делах Швеции в России. Тогда на территорию торгового представительства РФ в Швеции с дрона была сброшена краска. Как сообщили в посольстве России в Стокгольме, подобные инциденты по отношению к российским загранпредставительствам продолжаются более года.
В миреРоссияСтокгольм (город)ШвецияМария Захарова
 
 
