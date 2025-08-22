https://ria.ru/20250822/memorial-2036980877.html

В Курске начали создавать мемориал жертвам фашизма и неонацизма

2025-08-22T14:15:00+03:00

КУРСК, 22 авг - РИА Новости. Останки погибших в годы немецкой оккупации Курска мирных жителей, а также двух погибших от вторжения ВСУ суджан, перезахоронили на месте будущего объединенного мемориала жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века, передает корреспондент РИА Новости. Перезахоронение останков советских воинов и мирных жителей города Курска, погибших в период 1941-1943 гг., обнаруженных в ходе проведения поисковой экспедиции "Без срока давности – 2024-2025" и останков двух мирных жителей Суджанского района, погибших при вторжении вооруженных сил Украины в августе 2024 года, провели в Курске. На мероприятии присутствовали поисковики и представители власти региона. "Сегодня мы собрались здесь, чтобы предать земле останки жертв фашизма и неонацизма, людей, которые погибли от рук палачей и карателей. И вновь, как и восемь с лишним десятилетий назад, Курская земля стала местом, полем битвы двух цивилизаций. Битвы между добром и злом, между силами света и тьмы", - заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн во время церемонии захоронения останков. Он добавил, что данный акт захоронения представляется глубоко символичным. "В этом совместном захоронении есть, на мой взгляд, глубокая символичность. Мирные жители, советские военнопленные, которые были жестоко убиты фашистами в годы оккупации в Курске, и мирные жители приграничья Суджанского района, павшие от рук неонацистов уже в наше время, лягут к землю", - добавил Хинштейн. Руководитель центра "Поиск" Игорь Цуканов рассказал, что во время поисковых работ найдены доказательства геноцида мирного населения со стороны нацистов во времена Великой Отечественной войны. "Что относится к геноциду? Там пиленные черепа, пиленные кости. И нашли мы в этом году яму, в которой, по-видимому, заметали следы. Потому что навал был из пузырьков, из совершенно друг с другом не относящихся скелетов... Похоже на то, что, когда бежали из Курска уже, туда просто все свалили, чтобы не разобрать, что там даже экспонаты есть. То есть с бирками, кости с бирками", - заявил журналистам Цуканов. Курский областной суд в феврале 2024 года признал геноцидом народов СССР зверства нацистов на территории региона во времена Великой Отечественной войны. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Ранее в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Кадры с места перезахоронения жертв фашизма XX века и неонацизма XXI века Останки погибших в годы немецкой оккупации Курска мирных жителей, а также двух погибших от вторжения ВСУ суджан, перезахоронили на месте будущего объединенного мемориала жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века, передает корреспондент РИА Новости. Идею о создании такого мемориала поддержал Путин по время встречи с Хинштейном в мае. 2025-08-22T14:15 true PT0M35S

