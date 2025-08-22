https://ria.ru/20250822/matushkin-2037031485.html

Матушкин принял участие в мероприятиях ко Дню Государственного флага РФ

22.08.2025

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага РФ

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента. Утром в пятницу на площади перед зданием правительства области состоялась церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации и флага Тамбовской области. Затем на торжественном собрании были вручены государственные награды России и награды Тамбовской области многодетным семьям за укрепление института семьи, представителям сфер образования, здравоохранения, сельскохозяйственной, промышленной отраслей - за добросовестный труд, профессиональные достижения. "Сегодня мы отдаем дань уважения Государственному флагу России — одному из главных символов страны, ее национального суверенитета. Гордость за нашу Родину, осознание ее великой истории, желание внести свой вклад в развитие государства — эти чувства мы испытываем, когда видим развевающееся полотнище российского триколора", - сказал Матушкин. Он добавил, что государственный флаг — это объединяющее начало. "Под ним сегодня участники специальной военной операции совершают героические подвиги во имя защиты русского мира, независимости нашего многонационального государства. Флаг России символизирует победы и достижения многих поколений, верность нашим традиционным ценностям, ответственность за судьбу страны и готовность отстаивать национальные интересы", - подчеркнул председатель областной думы.

