Мадуро объявил общенациональную перепись и призыв народного ополчения

Мадуро объявил общенациональную перепись и призыв народного ополчения

2025-08-22T03:53:00+03:00

2025-08-22T03:53:00+03:00

2025-08-22T13:56:00+03:00

в мире

венесуэла

сша

николас мадуро

дональд трамп

МЕХИКО, 22 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении в субботу и воскресенье общенационального процесса переписи и зачисления в ряды боливарианской милиции, призвав всех желающих присоединиться к Национальному плану защиты суверенитета. "Как главнокомандующий я счёл необходимым и своевременным, чтобы в субботу и воскресенье у нас состоялась большая кампания переписи и призыва всех ополченцев страны, всех резервистов страны и всех граждан, мужчин и женщин, которые хотят сделать шаг вперёд, чтобы сказать империализму: довольно этих угроз", - заявил Мадуро на церемонии присоединения боливарианской милиции к программе местной безопасности "Квадранты мира". По словам президента, для этих целей на выходных в Венесуэле задействуют штабы воинских частей, военные подразделения, центральные площади городов, а также почти 16 тысяч баз народной обороны. "Призываю всех ополченцев, резервистов и всех, кто желает вступить в ряды и присоединиться к Национальному плану суверенитета и мира, который действует уже несколько недель", - добавил Мадуро. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на на фоне отправки к берегам Венесуэлы трех американских военных кораблей, на борту которых предположительно находятся 4 тысячи морпехов. Перед этим генпрокурор США Пэм Бонди заявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать Мадуро. По словам чиновницы, Мадуро "использует зарубежные террористические организации, такие как "Поезд Арагуа" (разгромленная в Венесуэле тюремная банда - ред.), "картель Синалоа" и "картель Солнц" для доставки смертельных наркотиков и насилия" в США. В МИД республики назвали эти действия цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем США. Президент Мадуро в связи с действиями США объявил о намерении задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллионов ополченцев по всей стране - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы.

