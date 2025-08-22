Рейтинг@Mail.ru
Европа не сможет воевать без американского оружия, заявил Лукашенко
20:56 22.08.2025
Европа не сможет воевать без американского оружия, заявил Лукашенко
в мире
европа
александр лукашенко
вооруженные силы сша
белоруссия
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа настолько зависима в военно-промышленном плане от США, что без американского оружия воевать не сможет. "И если украинцы не идут на предложения американцев, Дональд Трамп такой человек, что он может и послать их - идите, воюйте… Но без американских денег и оружия победить невозможно. Я (президенту России Владимиру – ред.) Путину задал вопрос, неужели европейцы без американцев не могут украинцам поставить оружие? Нет. Без американского оружия Европа вообще воевать не может. Вы представляете, насколько они надеялись на Соединенные Штаты, не развивая свой военно-промышленный комплекс?" - сказал Лукашенко журналистам в пятницу в Минске. Видеофрагмент беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Да, есть какие-то танки, немного. Есть еще что-то, даже ядерное оружие. Ну совсем какая-то пятая-седьмая часть от российского оружия (от того, что есть в РФ – ред.). То есть у них это есть, но только для себя", - добавил Лукашенко. "Поэтому Дональд себя так и ведет. Некрасиво порой, но что? Попали в зависимость, вот теперь терпите. Тем более, у вас была возможность с 2015 года (заключение минских соглашений по Донбассу – ред.) прекратить войну. Но вы собрались в Минске для того, чтобы обмануть Россию. Ну, обманули. Вот последствия", - продолжил Лукашенко. Он добавил, что нужно время, чтобы урегулировать конфликт. "Всегда не терпится. Быстрее, быстрее, быстрее. А иногда быстрее не получается. Надо просто выдержать какое-то время. Время покажет, оно расставится на свои места", - сказал Лукашенко.-0-
европа
белоруссия
в мире, европа, александр лукашенко, вооруженные силы сша, белоруссия
В мире, Европа, Александр Лукашенко, Вооруженные силы США, Белоруссия
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа настолько зависима в военно-промышленном плане от США, что без американского оружия воевать не сможет.
"И если украинцы не идут на предложения американцев, Дональд Трамп такой человек, что он может и послать их - идите, воюйте… Но без американских денег и оружия победить невозможно. Я (президенту России Владимиру – ред.) Путину задал вопрос, неужели европейцы без американцев не могут украинцам поставить оружие? Нет. Без американского оружия Европа вообще воевать не может. Вы представляете, насколько они надеялись на Соединенные Штаты, не развивая свой военно-промышленный комплекс?" - сказал Лукашенко журналистам в пятницу в Минске. Видеофрагмент беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Да, есть какие-то танки, немного. Есть еще что-то, даже ядерное оружие. Ну совсем какая-то пятая-седьмая часть от российского оружия (от того, что есть в РФ – ред.). То есть у них это есть, но только для себя", - добавил Лукашенко.
"Поэтому Дональд себя так и ведет. Некрасиво порой, но что? Попали в зависимость, вот теперь терпите. Тем более, у вас была возможность с 2015 года (заключение минских соглашений по Донбассу – ред.) прекратить войну. Но вы собрались в Минске для того, чтобы обмануть Россию. Ну, обманули. Вот последствия", - продолжил Лукашенко.
Он добавил, что нужно время, чтобы урегулировать конфликт. "Всегда не терпится. Быстрее, быстрее, быстрее. А иногда быстрее не получается. Надо просто выдержать какое-то время. Время покажет, оно расставится на свои места", - сказал Лукашенко.-0-
В мире, Европа, Александр Лукашенко, Вооруженные силы США, Белоруссия
 
 
