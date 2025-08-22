https://ria.ru/20250822/lukashenko-2037061308.html

Белоруссия будет воевать только если на нее нападут, заявил Лукашенко

Белоруссия будет воевать только если на нее нападут, заявил Лукашенко - РИА Новости, 22.08.2025

Белоруссия будет воевать только если на нее нападут, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет воевать только в одном случае - если кто-то атакует ее. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T20:03:00+03:00

2025-08-22T20:03:00+03:00

2025-08-22T20:12:00+03:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959444880_0:158:2544:1589_1920x0_80_0_0_320937882c99b1dc7c7d7c9bb69e4cf9.jpg

МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет воевать только в одном случае - если кто-то атакует ее."Воевать мы будем только в одном случае - если кто-то атакует нас. Вот тогда мы будем воевать всеми возможными и невозможными методами", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу в Минске. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Меня удивило, в последний раз они, американцы, для меня написали, что в каком-то мессенджере, или как-то у вас называется, кто-то там брякнул, что если американцы с украинцами не договорятся, то Беларусь на стороне России ворвется на Украину с севера и будет вместе с Россией атаковать Украину. Это невозможно. Зачем нам это нужно? Мы никогда не ставили перед собой таких целей… Пока Украина против нас воевать не собирается", - продолжил Лукашенко.Он добавил, что Польша предпринимает "какие-то действия дурацкие"."Но я не думаю, что польский народ позволит этому правительству, президенту, атаковать Беларусь. Поляки никогда не позволят это. То же самое и прибалтийские республики", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20250822/oreshnik-2036977965.html

https://ria.ru/20250822/lukashenko-2037033291.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, польша