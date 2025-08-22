Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия будет воевать только если на нее нападут, заявил Лукашенко
20:03 22.08.2025 (обновлено: 20:12 22.08.2025)
Белоруссия будет воевать только если на нее нападут, заявил Лукашенко
Белоруссия будет воевать только если на нее нападут, заявил Лукашенко
в мире
белоруссия
александр лукашенко
польша
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет воевать только в одном случае - если кто-то атакует ее."Воевать мы будем только в одном случае - если кто-то атакует нас. Вот тогда мы будем воевать всеми возможными и невозможными методами", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу в Минске. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Меня удивило, в последний раз они, американцы, для меня написали, что в каком-то мессенджере, или как-то у вас называется, кто-то там брякнул, что если американцы с украинцами не договорятся, то Беларусь на стороне России ворвется на Украину с севера и будет вместе с Россией атаковать Украину. Это невозможно. Зачем нам это нужно? Мы никогда не ставили перед собой таких целей… Пока Украина против нас воевать не собирается", - продолжил Лукашенко.Он добавил, что Польша предпринимает "какие-то действия дурацкие"."Но я не думаю, что польский народ позволит этому правительству, президенту, атаковать Беларусь. Поляки никогда не позволят это. То же самое и прибалтийские республики", - сказал Лукашенко.
белоруссия
польша
в мире, белоруссия, александр лукашенко, польша
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Польша
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет воевать только в одном случае - если кто-то атакует ее.
"Воевать мы будем только в одном случае - если кто-то атакует нас. Вот тогда мы будем воевать всеми возможными и невозможными методами", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу в Минске. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Меня удивило, в последний раз они, американцы, для меня написали, что в каком-то мессенджере, или как-то у вас называется, кто-то там брякнул, что если американцы с украинцами не договорятся, то Беларусь на стороне России ворвется на Украину с севера и будет вместе с Россией атаковать Украину. Это невозможно. Зачем нам это нужно? Мы никогда не ставили перед собой таких целей… Пока Украина против нас воевать не собирается", - продолжил Лукашенко.
Он добавил, что Польша предпринимает "какие-то действия дурацкие".
"Но я не думаю, что польский народ позволит этому правительству, президенту, атаковать Беларусь. Поляки никогда не позволят это. То же самое и прибалтийские республики", - сказал Лукашенко.
Заголовок открываемого материала