Белоруссия будет воевать только если на нее нападут, заявил Лукашенко
Белоруссия будет воевать только если на нее нападут, заявил Лукашенко - РИА Новости, 22.08.2025
Белоруссия будет воевать только если на нее нападут, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет воевать только в одном случае - если кто-то атакует ее. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T20:03:00+03:00
2025-08-22T20:03:00+03:00
2025-08-22T20:12:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
польша
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет воевать только в одном случае - если кто-то атакует ее."Воевать мы будем только в одном случае - если кто-то атакует нас. Вот тогда мы будем воевать всеми возможными и невозможными методами", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу в Минске. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Меня удивило, в последний раз они, американцы, для меня написали, что в каком-то мессенджере, или как-то у вас называется, кто-то там брякнул, что если американцы с украинцами не договорятся, то Беларусь на стороне России ворвется на Украину с севера и будет вместе с Россией атаковать Украину. Это невозможно. Зачем нам это нужно? Мы никогда не ставили перед собой таких целей… Пока Украина против нас воевать не собирается", - продолжил Лукашенко.Он добавил, что Польша предпринимает "какие-то действия дурацкие"."Но я не думаю, что польский народ позволит этому правительству, президенту, атаковать Беларусь. Поляки никогда не позволят это. То же самое и прибалтийские республики", - сказал Лукашенко.
белоруссия
польша
