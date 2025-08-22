Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко согласился с тем, что умеет делать верные политические прогнозы - РИА Новости, 22.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 22.08.2025 (обновлено: 17:45 22.08.2025)
Лукашенко согласился с тем, что умеет делать верные политические прогнозы
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистами объяснил опытом свое умение делать верные политические прогнозы и вновь посоветовал Владимиру Зеленскому идти на переговоры с Россией, чтобы не потерять всю Украину, сообщило агентство Белта. За три недели до переговоров президентов России и США на Аляске Лукашенко сказал, что Москва готова к переговорам. Прогноз оказался точным, переговоры действительно состоялись. Журналисты спросили у президента, как ему удается давать такие прогнозы. "Это погруженность в вопрос. Если ты в это погружен, ты можешь рассуждать на эту тему и иметь свое мнение. Но это твое мнение. Но, без ложной скромности, это в какой-то степени опыт", - ответил Лукашенко. Он сказал также, что после начала Россией специальной военной операции поговорил с Зеленским по телефону, а через некоторое время в Белоруссии прошли переговоры делегаций России и Украины. Глава государства считает, что в случае успеха мирных переговоров на раннем этапе территориальные потери Украины были бы меньшими. "И сейчас надо за это схватиться, ибо (Зеленский - прим.) потеряет всю Украину", - сказал Лукашенко.
в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистами объяснил опытом свое умение делать верные политические прогнозы и вновь посоветовал Владимиру Зеленскому идти на переговоры с Россией, чтобы не потерять всю Украину, сообщило агентство Белта.
За три недели до переговоров президентов России и США на Аляске Лукашенко сказал, что Москва готова к переговорам. Прогноз оказался точным, переговоры действительно состоялись. Журналисты спросили у президента, как ему удается давать такие прогнозы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Лукашенко предостерег Вашингтон от игр с белорусской оппозицией
Вчера, 15:06
"Это погруженность в вопрос. Если ты в это погружен, ты можешь рассуждать на эту тему и иметь свое мнение. Но это твое мнение. Но, без ложной скромности, это в какой-то степени опыт", - ответил Лукашенко.
Он сказал также, что после начала Россией специальной военной операции поговорил с Зеленским по телефону, а через некоторое время в Белоруссии прошли переговоры делегаций России и Украины. Глава государства считает, что в случае успеха мирных переговоров на раннем этапе территориальные потери Украины были бы меньшими.
"И сейчас надо за это схватиться, ибо (Зеленский - прим.) потеряет всю Украину", - сказал Лукашенко.
Лукашенко о запрете Путина ударить Орешником по Киеву - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Лукашенко рассказал, как Путин не разрешил ударить из "Орешника" по Киеву
Вчера, 14:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
 
