https://ria.ru/20250822/lukashenko-2037033291.html

Лукашенко согласился с тем, что умеет делать верные политические прогнозы

Лукашенко согласился с тем, что умеет делать верные политические прогнозы - РИА Новости, 22.08.2025

Лукашенко согласился с тем, что умеет делать верные политические прогнозы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистами объяснил опытом свое умение делать верные политические прогнозы и вновь посоветовал Владимиру... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T17:35:00+03:00

2025-08-22T17:35:00+03:00

2025-08-22T17:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

белоруссия

александр лукашенко

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg

МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистами объяснил опытом свое умение делать верные политические прогнозы и вновь посоветовал Владимиру Зеленскому идти на переговоры с Россией, чтобы не потерять всю Украину, сообщило агентство Белта. За три недели до переговоров президентов России и США на Аляске Лукашенко сказал, что Москва готова к переговорам. Прогноз оказался точным, переговоры действительно состоялись. Журналисты спросили у президента, как ему удается давать такие прогнозы. "Это погруженность в вопрос. Если ты в это погружен, ты можешь рассуждать на эту тему и иметь свое мнение. Но это твое мнение. Но, без ложной скромности, это в какой-то степени опыт", - ответил Лукашенко. Он сказал также, что после начала Россией специальной военной операции поговорил с Зеленским по телефону, а через некоторое время в Белоруссии прошли переговоры делегаций России и Украины. Глава государства считает, что в случае успеха мирных переговоров на раннем этапе территориальные потери Украины были бы меньшими. "И сейчас надо за это схватиться, ибо (Зеленский - прим.) потеряет всю Украину", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20250822/belorussiya-2036992670.html

https://ria.ru/20250822/oreshnik-2036977965.html

россия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский