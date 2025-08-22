Рейтинг@Mail.ru
Мир на Украине как никогда близок, заявил Лукашенко - РИА Новости, 22.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 22.08.2025 (обновлено: 18:16 22.08.2025)
Мир на Украине как никогда близок, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас ситуация, как никогда близка к тому, чтобы прекратить украинский конфликт и договориться о мире. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T17:33:00+03:00
2025-08-22T18:16:00+03:00
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас ситуация, как никогда близка к тому, чтобы прекратить украинский конфликт и договориться о мире."Мы, как никогда раньше, близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной. Что касается переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, я это воспринимаю очень позитивно", - сказал Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая. Видеофрагмент беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".Лукашенко подчеркнул, что сейчас предпринимаются определенные шаги по мирному урегулированию украинского конфликта."Хотелось бы быстрее, но быстро не бывает: почти 4 года идет война... Здесь надо время, спокойно, чтобы разобраться и хотя бы прекратить стрелять друг в друга. Прекратить наносить удары по воздуху. Вот остановятся военные на линии соприкосновения на фронте, прекратят стрелять друг в друга, не будут гибнуть люди, как это сейчас происходит, тогда можно говорить и о мире, и о послевоенном устройстве, и о редкоземельных металлах, о чем угодно можно говорить. На это будет время", - отметил он."Но лучше, конечно, мир заключить, если получится. Но думаю, что Россия с Японией до сих пор не имеют мирного договора. Живут как-то, сотрудничают", - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас ситуация, как никогда близка к тому, чтобы прекратить украинский конфликт и договориться о мире.
"Мы, как никогда раньше, близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной. Что касается переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, я это воспринимаю очень позитивно", - сказал Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая. Видеофрагмент беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко рассказал, как Путин не разрешил ударить из "Орешника" по Киеву
Лукашенко подчеркнул, что сейчас предпринимаются определенные шаги по мирному урегулированию украинского конфликта.
"Хотелось бы быстрее, но быстро не бывает: почти 4 года идет война... Здесь надо время, спокойно, чтобы разобраться и хотя бы прекратить стрелять друг в друга. Прекратить наносить удары по воздуху. Вот остановятся военные на линии соприкосновения на фронте, прекратят стрелять друг в друга, не будут гибнуть люди, как это сейчас происходит, тогда можно говорить и о мире, и о послевоенном устройстве, и о редкоземельных металлах, о чем угодно можно говорить. На это будет время", - отметил он.
"Но лучше, конечно, мир заключить, если получится. Но думаю, что Россия с Японией до сих пор не имеют мирного договора. Живут как-то, сотрудничают", - добавил Лукашенко.
Лукашенко рассказал, как Трампу пришлось ему перезванивать
