Мир на Украине как никогда близок, заявил Лукашенко
Лукашенко: ситуация как никогда близка к завершению конфликта на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас ситуация, как никогда близка к тому, чтобы прекратить украинский конфликт и договориться о мире.
"Мы, как никогда раньше, близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной. Что касается переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, я это воспринимаю очень позитивно", - сказал Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая. Видеофрагмент беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко подчеркнул, что сейчас предпринимаются определенные шаги по мирному урегулированию украинского конфликта.
"Хотелось бы быстрее, но быстро не бывает: почти 4 года идет война... Здесь надо время, спокойно, чтобы разобраться и хотя бы прекратить стрелять друг в друга. Прекратить наносить удары по воздуху. Вот остановятся военные на линии соприкосновения на фронте, прекратят стрелять друг в друга, не будут гибнуть люди, как это сейчас происходит, тогда можно говорить и о мире, и о послевоенном устройстве, и о редкоземельных металлах, о чем угодно можно говорить. На это будет время", - отметил он.
"Но лучше, конечно, мир заключить, если получится. Но думаю, что Россия с Японией до сих пор не имеют мирного договора. Живут как-то, сотрудничают", - добавил Лукашенко.