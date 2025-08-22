https://ria.ru/20250822/lukashenko-2037021968.html

Лукашенко призвал Украину заключить мир с Россией

Лукашенко призвал Украину заключить мир с Россией - РИА Новости, 22.08.2025

Лукашенко призвал Украину заключить мир с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне наступают по всей линии фронта СВО, положение дел опасно для Украины, ей нужно заключать мир. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T16:49:00+03:00

2025-08-22T16:49:00+03:00

2025-08-22T17:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

александр лукашенко

украина

россия

белоруссия

в мире

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg

МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне наступают по всей линии фронта СВО, положение дел опасно для Украины, ей нужно заключать мир."И произошло то, что произошло: россияне наступают по всей линии фронта. Да, спокойно (в спокойном темпе – ред.). Мы с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным это обсуждали. Он говорит: "Если мы пойдем быстрее, а мы можем, - мы потеряем больше людей". Они берегут людей, берегут военных. Но везде потихоньку двигаются - полкилометра, километр, каждый день освобождая новые села", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.Он считает нынешнее положение дел крайне опасным для Украины. "Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще", - заявил Лукашенко.Он назвал очень значимым результатом переговоров лидеров России и США на Аляске, что для американского президента Дональда Трампа стала более ясной позиция России по урегулированию конфликта и в целом текущая обстановка на фронте."Как ни говори, все-таки позиция России для будущего мира важнее, чем украинская. Почему? Потому что Россия доминирует сегодня на фронте, очень сильно доминирует. И на главном направлении, Донецком, в районе Покровска, сложилась очень опасная ситуация для украинцев", - сказал Лукашенко.По его словам, украинцы оттуда, с основного направления, брали наиболее дееспособные войска и перебрасывали на север, в район Сум и Харькова, где россияне вклинились на территорию Украины и их надо было сдерживать. Тем самым было ослаблено основное направление - на Донбассе, в Донецкой области, констатировал он.Лукашенко отметил, что в ближайшее время многое будет зависеть от дальнейших шагов со стороны Украины и ее понимания реального положения дел. Конечно, продолжил он, хотелось бы, чтобы мир наступил побыстрее, но в данном случае нужно время. На первоначальном этапе хотя бы добиться прекращения огня на земле и в воздухе, заключил белорусский президент.

https://ria.ru/20250822/vykhodka-2037010433.html

https://ria.ru/20250822/zelenskiy-2037013364.html

киев

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, александр лукашенко, украина, россия, белоруссия, в мире, дональд трамп