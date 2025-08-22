Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал Украину заключить мир с Россией - РИА Новости, 22.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 22.08.2025 (обновлено: 17:41 22.08.2025)
Лукашенко призвал Украину заключить мир с Россией
Лукашенко призвал Украину заключить мир с Россией - РИА Новости, 22.08.2025
Лукашенко призвал Украину заключить мир с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне наступают по всей линии фронта СВО, положение дел опасно для Украины, ей нужно заключать мир. РИА Новости, 22.08.2025
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне наступают по всей линии фронта СВО, положение дел опасно для Украины, ей нужно заключать мир."И произошло то, что произошло: россияне наступают по всей линии фронта. Да, спокойно (в спокойном темпе – ред.). Мы с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным это обсуждали. Он говорит: "Если мы пойдем быстрее, а мы можем, - мы потеряем больше людей". Они берегут людей, берегут военных. Но везде потихоньку двигаются - полкилометра, километр, каждый день освобождая новые села", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.Он считает нынешнее положение дел крайне опасным для Украины. "Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще", - заявил Лукашенко.Он назвал очень значимым результатом переговоров лидеров России и США на Аляске, что для американского президента Дональда Трампа стала более ясной позиция России по урегулированию конфликта и в целом текущая обстановка на фронте."Как ни говори, все-таки позиция России для будущего мира важнее, чем украинская. Почему? Потому что Россия доминирует сегодня на фронте, очень сильно доминирует. И на главном направлении, Донецком, в районе Покровска, сложилась очень опасная ситуация для украинцев", - сказал Лукашенко.По его словам, украинцы оттуда, с основного направления, брали наиболее дееспособные войска и перебрасывали на север, в район Сум и Харькова, где россияне вклинились на территорию Украины и их надо было сдерживать. Тем самым было ослаблено основное направление - на Донбассе, в Донецкой области, констатировал он.Лукашенко отметил, что в ближайшее время многое будет зависеть от дальнейших шагов со стороны Украины и ее понимания реального положения дел. Конечно, продолжил он, хотелось бы, чтобы мир наступил побыстрее, но в данном случае нужно время. На первоначальном этапе хотя бы добиться прекращения огня на земле и в воздухе, заключил белорусский президент.
Лукашенко призвал Украину заключить мир с Россией

Лукашенко: РФ наступает по всей линии фронта СВО, положение дел опасно для Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне наступают по всей линии фронта СВО, положение дел опасно для Украины, ей нужно заключать мир.
"И произошло то, что произошло: россияне наступают по всей линии фронта. Да, спокойно (в спокойном темпе – ред.). Мы с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным это обсуждали. Он говорит: "Если мы пойдем быстрее, а мы можем, - мы потеряем больше людей". Они берегут людей, берегут военных. Но везде потихоньку двигаются - полкилометра, километр, каждый день освобождая новые села", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Он считает нынешнее положение дел крайне опасным для Украины. "Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще", - заявил Лукашенко.
"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за выходки Зеленского
"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за выходки Зеленского
Вчера, 16:07
Он назвал очень значимым результатом переговоров лидеров России и США на Аляске, что для американского президента Дональда Трампа стала более ясной позиция России по урегулированию конфликта и в целом текущая обстановка на фронте.
"Как ни говори, все-таки позиция России для будущего мира важнее, чем украинская. Почему? Потому что Россия доминирует сегодня на фронте, очень сильно доминирует. И на главном направлении, Донецком, в районе Покровска, сложилась очень опасная ситуация для украинцев", - сказал Лукашенко.
По его словам, украинцы оттуда, с основного направления, брали наиболее дееспособные войска и перебрасывали на север, в район Сум и Харькова, где россияне вклинились на территорию Украины и их надо было сдерживать. Тем самым было ослаблено основное направление - на Донбассе, в Донецкой области, констатировал он.
Лукашенко отметил, что в ближайшее время многое будет зависеть от дальнейших шагов со стороны Украины и ее понимания реального положения дел. Конечно, продолжил он, хотелось бы, чтобы мир наступил побыстрее, но в данном случае нужно время. На первоначальном этапе хотя бы добиться прекращения огня на земле и в воздухе, заключил белорусский президент.
"Запустит ракету". Поведение Зеленского возмутило депутата Рады
"Запустит ракету". Поведение Зеленского возмутило депутата Рады
Вчера, 16:15
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
