Лукашенко заявил, что Китай может быть гарантом безопасности для Украины

МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Китай может быть гарантом в рамках урегулирования на Украине: без его гарантий безопасности в любой точке мир обеспечить очень сложно. "Когда речь идет о гарантиях безопасности, говорят о постоянных членах Совета безопасности (ООН – ред.). Говорят о США, КНР, других мощных странах, европейских, которые не являются членами Совбеза, - предоставить такие гарантии… " - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Президент также упомянул о нежелании Владимира Зеленского, чтобы Китай был в числе таких гарантов, потому что эта страна якобы не предотвратила вооруженное столкновение. "Господь с вами! Китай должен был вмешаться в войну и предотвратить ее… Это ты должен был делать все, чтобы у тебя не было войны. А если Китай не будет гарантом безопасности... Он член Совета Безопасности - вы знаете, без Китая, без их гарантий безопасности в любой точке мир обеспечить очень сложно. Поэтому, прежде чем бряцать языком, Зеленскому надо немножко думать", - отметил белорусский президент.Лукашенко отметил, что европейцы хотят сами выступить в рамках мирного процесса гарантами вместе с американцами.Он заметил, что ими обсуждается в том числе возможность ввести на Украину свои войска или создать мощную украинскую армию. "Россияне, конечно, сейчас категорически против, чтобы там были иностранные войска. Это россиянам не нужно", - сказал белорусский президент.

