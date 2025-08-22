https://ria.ru/20250822/lukashenko-2037006053.html

Лукашенко рассказал, как проходили выборы места для саммита Путина и Трампа

МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным место его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, Путин решил ждать предложения американцев. Первая за несколько лет встреча президентом России и США прошла на Аляске 15 августа. Некоторые подробности рассказал белорусский президент Александр Лукашенко, отрывки из его беседы с журналистами опубликовала его пресс-служба. "То, что он пригласил его на Аляску - несколько экзотически, но красиво. Мне Путин до этого звонил, говорит: тут обсуждается Рим, Женева, Турция, Эмираты и так далее. Я говорю: ну, в Рим ехать как-то нам, православным… Да, говорит, я так и понимаю. Отвергли все эти точки, говорит, подождем, что американцы предложат", - рассказал белорусский лидер.

