Лукашенко рассказал, как проходили выборы места для саммита Путина и Трампа

22.08.2025
15:49 22.08.2025
Лукашенко рассказал, как проходили выборы места для саммита Путина и Трампа
в мире
сша
аляска
владимир путин
александр лукашенко
дональд трамп
МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным место его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, Путин решил ждать предложения американцев. Первая за несколько лет встреча президентом России и США прошла на Аляске 15 августа. Некоторые подробности рассказал белорусский президент Александр Лукашенко, отрывки из его беседы с журналистами опубликовала его пресс-служба. "То, что он пригласил его на Аляску - несколько экзотически, но красиво. Мне Путин до этого звонил, говорит: тут обсуждается Рим, Женева, Турция, Эмираты и так далее. Я говорю: ну, в Рим ехать как-то нам, православным… Да, говорит, я так и понимаю. Отвергли все эти точки, говорит, подождем, что американцы предложат", - рассказал белорусский лидер.
в мире, сша, аляска, владимир путин, александр лукашенко, дональд трамп
В мире, США, Аляска, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным место его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, Путин решил ждать предложения американцев.
Первая за несколько лет встреча президентом России и США прошла на Аляске 15 августа. Некоторые подробности рассказал белорусский президент Александр Лукашенко, отрывки из его беседы с журналистами опубликовала его пресс-служба.
"То, что он пригласил его на Аляску - несколько экзотически, но красиво. Мне Путин до этого звонил, говорит: тут обсуждается Рим, Женева, Турция, Эмираты и так далее. Я говорю: ну, в Рим ехать как-то нам, православным… Да, говорит, я так и понимаю. Отвергли все эти точки, говорит, подождем, что американцы предложат", - рассказал белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Лукашенко оценил работу Трампа в российско-американском саммите
Вчера, 13:24
 
