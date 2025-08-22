https://ria.ru/20250822/lukashenko-2036990709.html

Лукашенко заявил, что не видит причин для переговоров с беглой оппозицией

2025-08-22T14:59:00+03:00

МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит причин, чтобы сесть за стол переговоров с представителями беглой оппозиции, поскольку ему с ними не о чем говорить, передает агентство Белта. "Сейчас хотят сесть за стол переговоров. Идеально, как они рассуждают, было бы с Лукашенко. Я с кем должен садиться за стол? С теми, кто развалил страну? Ладно, я это мог бы перешагнуть. Ну а какой прок от них? Они что, нам что-то помогут - народу, государству? Они нам не помощники. А по грязи ходить - можно грязью замазаться. Зачем это мне? Это мне не нужно", - сказал Лукашенко. "Мы никому не запрещаем разговаривать, пожалуйста. Но мне с ними не о чем говорить", - заявил глава государства.

