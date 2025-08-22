https://ria.ru/20250822/lukashenko-2036990709.html
Лукашенко заявил, что не видит причин для переговоров с беглой оппозицией
Лукашенко заявил, что не видит причин для переговоров с беглой оппозицией - РИА Новости, 22.08.2025
Лукашенко заявил, что не видит причин для переговоров с беглой оппозицией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит причин, чтобы сесть за стол переговоров с представителями беглой оппозиции, поскольку ему с ними... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:59:00+03:00
2025-08-22T14:59:00+03:00
2025-08-22T14:59:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит причин, чтобы сесть за стол переговоров с представителями беглой оппозиции, поскольку ему с ними не о чем говорить, передает агентство Белта. "Сейчас хотят сесть за стол переговоров. Идеально, как они рассуждают, было бы с Лукашенко. Я с кем должен садиться за стол? С теми, кто развалил страну? Ладно, я это мог бы перешагнуть. Ну а какой прок от них? Они что, нам что-то помогут - народу, государству? Они нам не помощники. А по грязи ходить - можно грязью замазаться. Зачем это мне? Это мне не нужно", - сказал Лукашенко. "Мы никому не запрещаем разговаривать, пожалуйста. Но мне с ними не о чем говорить", - заявил глава государства.
https://ria.ru/20250822/lukashenko-2036977373.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не видит причин для переговоров с беглой оппозицией
Лукашенко заявил, что не против разговора с оппозицией, но не видит в нем смысла