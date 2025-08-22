Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что Украина не должна стать плацдармом для нападения - РИА Новости, 22.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 22.08.2025 (обновлено: 14:47 22.08.2025)
Лукашенко заявил, что Украина не должна стать плацдармом для нападения
Лукашенко заявил, что Украина не должна стать плацдармом для нападения - РИА Новости, 22.08.2025
Лукашенко заявил, что Украина не должна стать плацдармом для нападения
Белоруссия и Россия будут настаивать, чтобы Украина в будущем не стала плацдармом для нападения на них, заявил белорусский президент Александр Лукашенко... РИА Новости, 22.08.2025
специальная военная операция на украине
украина
белоруссия
россия
александр лукашенко
МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Белоруссия и Россия будут настаивать, чтобы Украина в будущем не стала плацдармом для нападения на них, заявил белорусский президент Александр Лукашенко журналистам. Как сообщило государственное агентство Белта, такое заявление Лукашенко сделал в контексте разговоров о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Глава государства отметил, что европейцы хотят сами выступить такими гарантами вместе с американцами. "Россияне, конечно, сейчас категорически против, чтобы там были иностранные войска. Это россиянам не нужно", - сказал Лукашенко. Президент отметил, что нужно быть реалистами, поскольку даже если сейчас удастся договориться о сокращении армии на Украине или ограничениях на объемы вооружений, то это не значит, что в будущем "не мытьем, так катанием" ситуация не может измениться. "Да, будем настаивать с россиянами, чтобы этого не было. Чтобы они (Украина - ред.) не были агрессивной страной, чтобы это не было плацдармом для нападения на нас в будущем", - сказал президент Белоруссии.Лукашенко также заявил о возможном участии Минска в предоставлении гарантий безопасности Украине. Говоря о возможности предоставления тех или иных гарантий со стороны Белоруссии, президент сказал: "Подключимся. Но не рвемся туда".
украина
белоруссия
россия
украина, белоруссия, россия, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Украина не должна стать плацдармом для нападения

Лукашенко: Минск и Москва будут настаивать, чтобы Украина не стала плацдармом

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Белоруссия и Россия будут настаивать, чтобы Украина в будущем не стала плацдармом для нападения на них, заявил белорусский президент Александр Лукашенко журналистам.
Как сообщило государственное агентство Белта, такое заявление Лукашенко сделал в контексте разговоров о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Глава государства отметил, что европейцы хотят сами выступить такими гарантами вместе с американцами.
"Россияне, конечно, сейчас категорически против, чтобы там были иностранные войска. Это россиянам не нужно", - сказал Лукашенко.
Президент отметил, что нужно быть реалистами, поскольку даже если сейчас удастся договориться о сокращении армии на Украине или ограничениях на объемы вооружений, то это не значит, что в будущем "не мытьем, так катанием" ситуация не может измениться.
"Да, будем настаивать с россиянами, чтобы этого не было. Чтобы они (Украина - ред.) не были агрессивной страной, чтобы это не было плацдармом для нападения на нас в будущем", - сказал президент Белоруссии.
Лукашенко также заявил о возможном участии Минска в предоставлении гарантий безопасности Украине. Говоря о возможности предоставления тех или иных гарантий со стороны Белоруссии, президент сказал: "Подключимся. Но не рвемся туда".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лукашенко выступил с громким заявлением о конфликте на Украине
8 августа, 15:25
8 августа, 15:25
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
 
 
