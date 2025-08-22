https://ria.ru/20250822/lukashenko-2036983753.html

Лукашенко заявил, что Украина не должна стать плацдармом для нападения

Лукашенко заявил, что Украина не должна стать плацдармом для нападения - РИА Новости, 22.08.2025

Лукашенко заявил, что Украина не должна стать плацдармом для нападения

22.08.2025

МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Белоруссия и Россия будут настаивать, чтобы Украина в будущем не стала плацдармом для нападения на них, заявил белорусский президент Александр Лукашенко журналистам. Как сообщило государственное агентство Белта, такое заявление Лукашенко сделал в контексте разговоров о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Глава государства отметил, что европейцы хотят сами выступить такими гарантами вместе с американцами. "Россияне, конечно, сейчас категорически против, чтобы там были иностранные войска. Это россиянам не нужно", - сказал Лукашенко. Президент отметил, что нужно быть реалистами, поскольку даже если сейчас удастся договориться о сокращении армии на Украине или ограничениях на объемы вооружений, то это не значит, что в будущем "не мытьем, так катанием" ситуация не может измениться. "Да, будем настаивать с россиянами, чтобы этого не было. Чтобы они (Украина - ред.) не были агрессивной страной, чтобы это не было плацдармом для нападения на нас в будущем", - сказал президент Белоруссии.Лукашенко также заявил о возможном участии Минска в предоставлении гарантий безопасности Украине. Говоря о возможности предоставления тех или иных гарантий со стороны Белоруссии, президент сказал: "Подключимся. Но не рвемся туда".

