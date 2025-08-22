https://ria.ru/20250822/lukashenko-2036979033.html
Лукашенко назвал Трампа понимающим человеком
Лукашенко назвал Трампа понимающим человеком
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп – человек понимающий, он настроен на мир."Трамп не такой, каким мы его видим (в СМИ – ред.). Нет. Это человек понимающий. Ему бы побольше таких надежных людей, я думаю, польза от этого будет. Тем более, что он настроен на мир", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
https://ria.ru/20250822/lukashenko-2036973122.html
