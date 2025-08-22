Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, каких оппозиционеров он не будет помиловать - РИА Новости, 22.08.2025
14:02 22.08.2025
Лукашенко рассказал, каких оппозиционеров он не будет помиловать
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не стоит рассчитывать на помилование оппозиционных бандитов, которые в Белоруссии жгли и взрывали. РИА Новости, 22.08.2025
в мире
белоруссия
сша
александр лукашенко
дональд трамп
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не стоит рассчитывать на помилование оппозиционных бандитов, которые в Белоруссии жгли и взрывали. Как передает агентство Белта, в пятницу во время беседы с журналистами Лукашенко рассказал, что в его недавнем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом затрагивалась тема возможности помилования и освобождения осужденных в Белоруссии, но очень кратко. По его словам, он проинформировал, что в стране есть специальная комиссия, уполномоченная рассматривать соответствующие запросы от осужденных, но конкретные решения остаются лично за главой государства, и такая работа ведется на постоянной основе. По данным агентства, Лукашенко заявил, что не стоит рассчитывать, что в Белоруссии выпустят из тюрем бандитов. "Хотите полторы или две тысячи… Как они там (в США – ред.) считают? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают (не стоит – ред.). Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
белоруссия
сша
в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп
В мире, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не стоит рассчитывать на помилование оппозиционных бандитов, которые в Белоруссии жгли и взрывали.
Как передает агентство Белта, в пятницу во время беседы с журналистами Лукашенко рассказал, что в его недавнем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом затрагивалась тема возможности помилования и освобождения осужденных в Белоруссии, но очень кратко. По его словам, он проинформировал, что в стране есть специальная комиссия, уполномоченная рассматривать соответствующие запросы от осужденных, но конкретные решения остаются лично за главой государства, и такая работа ведется на постоянной основе.
По данным агентства, Лукашенко заявил, что не стоит рассчитывать, что в Белоруссии выпустят из тюрем бандитов.
"Хотите полторы или две тысячи… Как они там (в США – ред.) считают? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают (не стоит – ред.). Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
