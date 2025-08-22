https://ria.ru/20250822/lukashenko-2036975181.html

Лукашенко выразил надежду на налаживание отношений с США

МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск настроен на постепенное налаживание отношений с США, сделал ряд шагов навстречу и ждет ответных со стороны Вашингтона. "Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. "Это крупная страна, очень важная страна. Вы видите, что даже Россия и Китай стараются с ними договориться. Хотя Китай может запросто обойтись без Америки. У них рычагов достаточно. Нам тем более бог велел. И мы в этом отношении будем сотрудничать", - сказал он.Говоря о состоявшемся недавно своем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, Лукашенко сказал, что это произошло в том числе результате определенных шагов и конкретных переговоров с американской стороной, до этого было порядка пяти встреч, и последняя со спецпосланником президента США Китом Келлогом, информация о которой была сделана публичной."Последнюю встречу они предложили сами: "Пусть люди увидят". Мы не против, мы не настаивали на том, чтобы это было публично. Для меня это не имело никакого значения, и я понимал, что в результате каких-то наших разговоров мы там санкции не отменим, к конкретике какой-то не придем. Поэтому только имиджевое какое-то", - рассказал президент. В том числе, по его словам, по итогам встречи были приняты решения о помиловании ряда осужденных, о чем просила американская сторона.Он отметил, что Белоруссия сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны. "Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы (американская сторона – ред.) знаете, что надо Беларуси", - сказал президент.По словам Лукашенко, хоть санкции и имеют негативное влияние на жизнь страны, но Белоруссия уже во многом приспособилась, имеет достаточно зарубежных рынков, где востребована ее продукция. "Для нашей страны с небольшой экономикой много не надо. Конечно, не было бы санкций - жили бы лучше. Что тут говорить… Ничего тут хорошего нет", - сказал глава государства.Лукашенко упомянул о санкциях в отношении авиакомпании "Белавиа" и в отношении поставок калийных удобрений. "Если снимут санкции с "Белавиа", и вы начнете спокойно летать по миру, наверное, это важно. Но не думаю, что вы страдаете из-за того, что у нас санкции на "Белавиа". В Китай летим, туда во все страны летим, по России летим. Самолеты все летают. Ну да, наверное, надо снимать. Потому что это смешно - введение этих санкций. Калийные удобрения - все продаем, даже прирост. Да, немножко больше теряем на этой логистике, но получили за это время свои порты. Я никогда не думал, что порт - это большой дефицит для страны. Страшный дефицит и большая выгода", - сказал Лукашенко.Белоруссия с начала 2022 года переориентировала потоки экспортных грузов на российские порты после того, как Литва запретила транспортировку калийных удобрений через Клайпеду.

