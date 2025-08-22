Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, как Трампу пришлось ему перезванивать - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 22.08.2025 (обновлено: 19:44 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/lukashenko-2036974044.html
Лукашенко рассказал, как Трампу пришлось ему перезванивать
Лукашенко рассказал, как Трампу пришлось ему перезванивать - РИА Новости, 22.08.2025
Лукашенко рассказал, как Трампу пришлось ему перезванивать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что президенту США Дональду Трампу пришлось ему перезванивать, так как телефонный разговор между лидерами... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T13:47:00+03:00
2025-08-22T19:44:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
александр лукашенко
белоруссия
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что президенту США Дональду Трампу пришлось ему перезванивать, так как телефонный разговор между лидерами прерывался, передает в пятницу агентство Белта."Глава государства рассказал, что спустя довольно короткое время связь прервалась. И Дональд Трамп перезвонил снова. "Я говорю: "Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор", - с такой шутки, по словам президента, возобновился диалог двух лидеров", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова белорусского президента."Он говорит: это, наверное, Владимир (президент России – ред.)". Я говорю: "Больше некому, но, Дональд, он не такой человек, не будет вмешиваться в наш разговор". Он: "Конечно, это шутка". Я говорю: "Да не оправдывайся, я ему передам, что ты его врагом считаешь". С этой шутки начался разговор", - приводит агентство слова белорусского президента.По информации агентства, речь шла в том числе о переговорах президентов США и России на Аляске, которые должны были состояться вскоре, а также о визитах представителей США в Минск и их переговорах с Лукашенко.Кроме того, говорится в сообщении, президент Белоруссии поздравил американского коллегу с успешным урегулированием ситуации между Арменией и Азербайджаном. "Все-таки это плюс большой. Говорю, молодец, что нашел возможности, усадил за стол переговоров, вы с армянами и азербайджанцами подписали такой договор. Это великое дело. Противостоять этому никто не сможет. Это мирное соглашение", - сказал Лукашенко.Одной из приоритетных тем было урегулирование конфликта в Украине, и глава белорусского государства подробно изложил президенту США, каким он видит возможный мирный план.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Пятнадцатого августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. А до этого Трамп пообщался по телефону с Лукашенко.
https://ria.ru/20250822/lukashenko-2036968966.html
https://ria.ru/20250822/lukashenko-2037033291.html
https://ria.ru/20250817/tramp-2035929692.html
сша
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, александр лукашенко, белоруссия, владимир зеленский, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Зеленский, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Лукашенко рассказал, как Трампу пришлось ему перезванивать

Лукашенко рассказал, как Трамп ему перезванивал из-за прервавшегося разговора

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что президенту США Дональду Трампу пришлось ему перезванивать, так как телефонный разговор между лидерами прерывался, передает в пятницу агентство Белта.
"Глава государства рассказал, что спустя довольно короткое время связь прервалась. И Дональд Трамп перезвонил снова. "Я говорю: "Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор", - с такой шутки, по словам президента, возобновился диалог двух лидеров", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова белорусского президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Лукашенко оценил работу Трампа в российско-американском саммите
Вчера, 13:24
"Он говорит: это, наверное, Владимир (президент России – ред.)". Я говорю: "Больше некому, но, Дональд, он не такой человек, не будет вмешиваться в наш разговор". Он: "Конечно, это шутка". Я говорю: "Да не оправдывайся, я ему передам, что ты его врагом считаешь". С этой шутки начался разговор", - приводит агентство слова белорусского президента.
По информации агентства, речь шла в том числе о переговорах президентов США и России на Аляске, которые должны были состояться вскоре, а также о визитах представителей США в Минск и их переговорах с Лукашенко.
Кроме того, говорится в сообщении, президент Белоруссии поздравил американского коллегу с успешным урегулированием ситуации между Арменией и Азербайджаном. "Все-таки это плюс большой. Говорю, молодец, что нашел возможности, усадил за стол переговоров, вы с армянами и азербайджанцами подписали такой договор. Это великое дело. Противостоять этому никто не сможет. Это мирное соглашение", - сказал Лукашенко.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Лукашенко согласился с тем, что умеет делать верные политические прогнозы
Вчера, 17:35
Одной из приоритетных тем было урегулирование конфликта в Украине, и глава белорусского государства подробно изложил президенту США, каким он видит возможный мирный план.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Пятнадцатого августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. А до этого Трамп пообщался по телефону с Лукашенко.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Трамп выразил надежду на освобождение 1300 заключенных в Белоруссии
17 августа, 17:25
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампАлександр ЛукашенкоБелоруссияВладимир ЗеленскийЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала