Лукашенко рассказал, как Трампу пришлось ему перезванивать
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что президенту США Дональду Трампу пришлось ему перезванивать, так как телефонный разговор между лидерами прерывался, передает в пятницу агентство Белта.
"Глава государства рассказал, что спустя довольно короткое время связь прервалась. И Дональд Трамп перезвонил снова. "Я говорю: "Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор", - с такой шутки, по словам президента, возобновился диалог двух лидеров", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова белорусского президента.
"Он говорит: это, наверное, Владимир (президент России – ред.)". Я говорю: "Больше некому, но, Дональд, он не такой человек, не будет вмешиваться в наш разговор". Он: "Конечно, это шутка". Я говорю: "Да не оправдывайся, я ему передам, что ты его врагом считаешь". С этой шутки начался разговор", - приводит агентство слова белорусского президента.
Кроме того, говорится в сообщении, президент Белоруссии поздравил американского коллегу с успешным урегулированием ситуации между Арменией и Азербайджаном. "Все-таки это плюс большой. Говорю, молодец, что нашел возможности, усадил за стол переговоров, вы с армянами и азербайджанцами подписали такой договор. Это великое дело. Противостоять этому никто не сможет. Это мирное соглашение", - сказал Лукашенко.
Одной из приоритетных тем было урегулирование конфликта в Украине, и глава белорусского государства подробно изложил президенту США, каким он видит возможный мирный план.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Пятнадцатого августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. А до этого Трамп пообщался по телефону с Лукашенко.
