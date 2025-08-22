https://ria.ru/20250822/lukashenko-2036973122.html

Лукашенко в разговоре с Трампом поделился мирным планом по Украине

Лукашенко в разговоре с Трампом поделился мирным планом по Украине - РИА Новости, 22.08.2025

Лукашенко в разговоре с Трампом поделился мирным планом по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом по телефону урегулирование на Украине и высказался за... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T13:42:00+03:00

2025-08-22T13:42:00+03:00

2025-08-22T15:00:00+03:00

в мире

украина

белоруссия

сша

александр лукашенко

дональд трамп

владимир зеленский

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987800996_235:17:3257:1717_1920x0_80_0_0_f9d082aa37ff11ca1536e2f2c2c26af5.jpg

МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом по телефону урегулирование на Украине и высказался за остановку боевых действий и гибели людей, передает агентство Белта. "Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о мирном плане по Украине, о котором говорил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства отметил, что для достижения мира необходимо пройти несколько этапов. Но самое главное сейчас - остановить боевые действия и гибель людей", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова белорусского президента. В первую очередь, по его словам, речь может идти об установлении воздушного перемирия и прекращении огня на линии соприкосновения. "То есть ракеты, беспилотники не будут летать в одну сторону и другую. Это очень важно. И для России в том числе. Для Украины тем более. После того, как они (россияне – ред.) "Орешником" нанесли удар по крупному заводу, где под землей 8-10 этажей, и где они (украинцы – ред.) могли чего-то производить, украинцы поняли: беда. Могут же бабахнуть и по Банковой (улице в центре Киева – ред.)", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что российская сторона могла применить свое новое оружие - ракетный комплекс "Орешник" - по более чувствительным для киевского режима объектам, но этого не было сделано, потому что Россия в целом настроена на мирное урегулирование. "Инсайдерская вам информация. Такие у кого-то замыслы были в России … Путин сказал: "Ни в коем случае". Они были готовы нанести… Если бы ахнули "Орешником" по центрам, как они говорят, принятия решения, там бы ничего не осталось", - сказал Лукашенко.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Пятнадцатого августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. А до этого Трамп пообщался по телефону с Лукашенко.

https://ria.ru/20250821/lukashenko-2036676095.html

украина

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз