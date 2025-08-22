Лукашенко в разговоре с Трампом поделился мирным планом по Украине
Лукашенко в беседе с Трампом высказался за остановку боевых действий на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом по телефону урегулирование на Украине и высказался за остановку боевых действий и гибели людей, передает агентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о мирном плане по Украине, о котором говорил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства отметил, что для достижения мира необходимо пройти несколько этапов. Но самое главное сейчас - остановить боевые действия и гибель людей", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова белорусского президента.
В первую очередь, по его словам, речь может идти об установлении воздушного перемирия и прекращении огня на линии соприкосновения. "То есть ракеты, беспилотники не будут летать в одну сторону и другую. Это очень важно. И для России в том числе. Для Украины тем более. После того, как они (россияне – ред.) "Орешником" нанесли удар по крупному заводу, где под землей 8-10 этажей, и где они (украинцы – ред.) могли чего-то производить, украинцы поняли: беда. Могут же бабахнуть и по Банковой (улице в центре Киева – ред.)", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что российская сторона могла применить свое новое оружие - ракетный комплекс "Орешник" - по более чувствительным для киевского режима объектам, но этого не было сделано, потому что Россия в целом настроена на мирное урегулирование. "Инсайдерская вам информация. Такие у кого-то замыслы были в России … Путин сказал: "Ни в коем случае". Они были готовы нанести… Если бы ахнули "Орешником" по центрам, как они говорят, принятия решения, там бы ничего не осталось", - сказал Лукашенко.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Пятнадцатого августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. А до этого Трамп пообщался по телефону с Лукашенко.