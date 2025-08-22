Лукашенко заявил, что не болеет "хотелками" переговоров по Украине в Минске
Лукашенко не стремится организовать переговоры по Украине именно в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не горит желанием организовать переговоры по Украине в Минске, передает агентство Белта.
"Александр Лукашенко сказал, что не болеет "хотелками" организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Минске, хотя это было бы идеальным местом для них. Но если российская и украинская стороны договорятся и решат сюда приехать - в Беларуси хоть завтра все организуют на должном уровне", - говорится в сообщении со ссылкой на слова белорусского президента.
Он подчеркнул, что не стремится любыми способами добиться того, чтобы организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Минске.
"Я не болею этой болезнью - "показать себя" или "это для имиджа очень важно". Да, важно. Но, наверное, мы переживем, обойдемся. Я действительно не болею этими хотелками: приезжайте в Минск и прочее. Решите приехать - мы хоть завтра организуем. Я однажды сказал: хоть на Луну, хоть на Марс - куда угодно, но только чтобы собрались и приняли решение", - сказал Лукашенко.
При этом, по словам президента, переговоры между Россией и Украиной "фактически на столе", как говорят у дипломатов. "Но вы видите заявления. (Президент России Владимир – ред.) Путин: "Да, мы согласны, мы заявили давно о том, чего мы хотим". У Володи Зеленского сегодня одно, завтра - второе, третье и так далее, как когда-то у Дональда, он заявления делает противоречивые. Это же видят россияне и думают, готов президент Зеленский к переговорам или нет. Они считают, что не готов", - заметил он.
Однако не нужно концентрироваться только на публичных заявлениях украинской стороны, убежден Лукашенко. Их можно назвать "дымовой завесой", за которой скрывается настоящая, кулуарная, закрытая, часть, сказал он. В частности, продолжил Лукашенко, есть сведения, что Зеленский готов на обмен территориями, и США также придерживаются мнения, что Украине надо идти на этот шаг, иначе она может исчезнуть. А без американских денег и оружия продолжать противостояние невозможно, добавил он.