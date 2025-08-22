https://ria.ru/20250822/lukashenko-2036968966.html

Лукашенко оценил работу Трампа в российско-американском саммите

Лукашенко оценил работу Трампа в российско-американском саммите - РИА Новости, 22.08.2025

Лукашенко оценил работу Трампа в российско-американском саммите

Президент США Дональд Трамп здорово сыграл роль посредника по украинскому конфликту, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T13:24:00+03:00

2025-08-22T13:24:00+03:00

2025-08-22T17:24:00+03:00

в мире

сша

россия

белоруссия

дональд трамп

александр лукашенко

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987800996_235:17:3257:1717_1920x0_80_0_0_f9d082aa37ff11ca1536e2f2c2c26af5.jpg

МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп здорово сыграл роль посредника по украинскому конфликту, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об американо-российском саммите на Аляске. "Трамп меня удивил… Он классно сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта. Глава белорусского государства считает абсолютно неверной точку зрения, что Трамп якобы проиграл на итогам переговоров. Он высказал мнение, что конкретных договоренностей там не могло быть, поскольку встречались не стороны конфликта, а президент США лишь выступал в качестве посредника, чтобы узнать позицию России. "Чего упрекать Трампа, что он не привез конкретных результатов?" - спросил Лукашенко. По его словам, о конкретике мог говорить президент России Владимир Путин, но не счел необходимым это делать, выступил дипломатично.Лукашенко рассказал, что его удивили заявления Трампа после переговоров на Аляске: от него можно было ожидать, что, как обычно, он расскажет подробности, пройдется по всем пунктам, но он также был сдержан и лаконичен. "Он умница. Четыре минуты (длилось его выступление по итогам переговоров – ред.). Он отлично сыграл свою роль. Это не потому, что я перестал его критиковать после этого разговора (телефонного разговора – ред.). Нет. Но он классно сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям. Я тоже ожидал, что он там разойдется и начнет какую-то лепить конкретику. Он здорово здесь себя вел", - продолжил белорусский президент.Правда, добавил он, после была организована утечка в американские СМИ, что якобы обсуждался обмен территориями между Россией и Украиной. Как рассказал Лукашенко, этот вброс затрагивался в одном из его разговоров с президентом России. "Я говорю: да не переживай, вбросили и вбросили. Все равно когда-то это будет обсуждаться", - отметил он.Глава белорусского государства обратил внимание, что встреча лидеров России и США имела принципиально важное значение, ведь это две страны, от которых зависит сегодня жизнь на нашей планете. "Не дай бог все эти ядерные боеголовки, что есть у них, у нас, взорвать - с орбиты сойдет планета. Это вполне нормальная встреча, упрекнуть ни одного, ни второго (не в чем – ред.), исходя из той роли, которую играли два президента", - подчеркнул Лукашенко.По его мнению, Трамп заслуживает благодарности за то, что вообще взялся за роль посредника и стремится завершить конфликт, хотя, возможно, он уже и сам не рад, что ввязался в это дело, думая, что установить мир гораздо легче. "Я американцев слово в слово предупреждал, когда они были у меня задолго до этих переговоров: вы передайте Трампу, что ему сейчас отступать нельзя. Он взялся за эту проблему и должен ее решить, и он может ее решить, и старается", - заметил Лукашенко.Он добавил, что европейцы рвутся в эти переговоры, но напомнил, как во время заключения "минских соглашений" по Донбассу в 2014-2015 годах они, по сути, обманули Россию. "Трамп совершенно прав, когда Америка взялась за это в одиночку и пытается продвинуть мирное соглашение. Думаю, что это искренне", - сказал Лукашенко.При этом он не исключил не исключил, что для США в целом выгодно, когда европейцы выступают на публике в роли "ястребов", по его мнению, это дает Трампу возможность показывать, на какие трудности ему приходится идти.

https://ria.ru/20250821/lukashenko-2036714472.html

сша

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске