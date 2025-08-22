https://ria.ru/20250822/los-andzheles-2036876979.html

СМИ: рэпер в нижнем белье подрался с полицейскими в Лос-Анджелесе

СМИ: рэпер в нижнем белье подрался с полицейскими в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 22.08.2025

СМИ: рэпер в нижнем белье подрался с полицейскими в Лос-Анджелесе

Американского рэпера Монтеро Ламара Хилла, известного под псевдонимом Lil Nas X, задержали и госпитализировали после того, как он, прогуливаясь по Лос-Анджелесу РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T00:57:00+03:00

2025-08-22T00:57:00+03:00

2025-08-22T00:57:00+03:00

шоубиз

в мире

лос-анджелес

lil nas x

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749819762_0:1156:2048:2308_1920x0_80_0_0_0a58d4bc178f191736c731a8c0d58f02.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Американского рэпера Монтеро Ламара Хилла, известного под псевдонимом Lil Nas X, задержали и госпитализировали после того, как он, прогуливаясь по Лос-Анджелесу в нижнем белье, подрался с полицейскими, сообщает портал TMZ. Полиция отреагировала на сообщения о голом мужчине в районе бульвара Вентура около 6.00. На опубликованном видео видно, как рэпер прохаживается по бульвару в одних трусах и ковбойских сапогах. Он напал на правоохранителей, которые прибыли на место происшествия. Источники в полиции Лос-Анджелеса сообщили телеканалу NBC, что нарушитель наносил удары полицейским, которые были вынуждены применить силу и повалили его на землю. В связи с возможной передозировкой наркотиков была вызвана скорая помощь. Рэпера доставили в больницу, впоследствии ему должны предъявить обвинение в нападении на правоохранителя.

https://ria.ru/20250806/diddy-2033600705.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, lil nas x, nbc