00:57 22.08.2025
СМИ: рэпер в нижнем белье подрался с полицейскими в Лос-Анджелесе
СМИ: рэпер в нижнем белье подрался с полицейскими в Лос-Анджелесе
Американского рэпера Монтеро Ламара Хилла, известного под псевдонимом Lil Nas X, задержали и госпитализировали после того, как он, прогуливаясь по Лос-Анджелесу
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Американского рэпера Монтеро Ламара Хилла, известного под псевдонимом Lil Nas X, задержали и госпитализировали после того, как он, прогуливаясь по Лос-Анджелесу в нижнем белье, подрался с полицейскими, сообщает портал TMZ. Полиция отреагировала на сообщения о голом мужчине в районе бульвара Вентура около 6.00. На опубликованном видео видно, как рэпер прохаживается по бульвару в одних трусах и ковбойских сапогах. Он напал на правоохранителей, которые прибыли на место происшествия. Источники в полиции Лос-Анджелеса сообщили телеканалу NBC, что нарушитель наносил удары полицейским, которые были вынуждены применить силу и повалили его на землю. В связи с возможной передозировкой наркотиков была вызвана скорая помощь. Рэпера доставили в больницу, впоследствии ему должны предъявить обвинение в нападении на правоохранителя.
в мире, лос-анджелес, lil nas x, nbc
Шоубиз, В мире, Лос-Анджелес, Lil Nas X, NBC
СМИ: рэпер в нижнем белье подрался с полицейскими в Лос-Анджелесе

TMZ: рэпер Lil Nas X подрался с полицейскими в Лос-Анджелесе в нижнем белье

© AP Photo / Invision/Charles SykesРэпер Lil Nas X
Рэпер Lil Nas X - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
Рэпер Lil Nas X. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Американского рэпера Монтеро Ламара Хилла, известного под псевдонимом Lil Nas X, задержали и госпитализировали после того, как он, прогуливаясь по Лос-Анджелесу в нижнем белье, подрался с полицейскими, сообщает портал TMZ.
Полиция отреагировала на сообщения о голом мужчине в районе бульвара Вентура около 6.00. На опубликованном видео видно, как рэпер прохаживается по бульвару в одних трусах и ковбойских сапогах.
Он напал на правоохранителей, которые прибыли на место происшествия.
Источники в полиции Лос-Анджелеса сообщили телеканалу NBC, что нарушитель наносил удары полицейским, которые были вынуждены применить силу и повалили его на землю. В связи с возможной передозировкой наркотиков была вызвана скорая помощь.
Рэпера доставили в больницу, впоследствии ему должны предъявить обвинение в нападении на правоохранителя.
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Команда Diddy обсудила с администрацией Трампа возможное помилование рэпера
6 августа, 05:40
 
