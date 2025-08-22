https://ria.ru/20250822/los-andzheles-2036876979.html
СМИ: рэпер в нижнем белье подрался с полицейскими в Лос-Анджелесе
СМИ: рэпер в нижнем белье подрался с полицейскими в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 22 авг
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Американского рэпера Монтеро Ламара Хилла, известного под псевдонимом Lil Nas X, задержали и госпитализировали после того, как он, прогуливаясь по Лос-Анджелесу в нижнем белье, подрался с полицейскими, сообщает портал TMZ. Полиция отреагировала на сообщения о голом мужчине в районе бульвара Вентура около 6.00. На опубликованном видео видно, как рэпер прохаживается по бульвару в одних трусах и ковбойских сапогах. Он напал на правоохранителей, которые прибыли на место происшествия. Источники в полиции Лос-Анджелеса сообщили телеканалу NBC, что нарушитель наносил удары полицейским, которые были вынуждены применить силу и повалили его на землю. В связи с возможной передозировкой наркотиков была вызвана скорая помощь. Рэпера доставили в больницу, впоследствии ему должны предъявить обвинение в нападении на правоохранителя.
СМИ: рэпер в нижнем белье подрался с полицейскими в Лос-Анджелесе
