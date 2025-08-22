МИД Ирана обсудил с Лавровым вопросы сотрудничества

Рейтинг@Mail.ru
23:58 22.08.2025 (обновлено: 00:08 23.08.2025)
ТЕГЕРАН, 23 авг - РИА Новости. Главы МИД РФ и Ирана Аббас Аракчи и Сергей Лавров обсудили ядерную тематику и сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство."В ходе разговора стороны обменялись мнениями о развитии ситуации с иранской ядерной тематикой, в особенности по поводу действий трех европейских стран (ФРГ, Британия и Франция) в преддверии законного срока окончания действия резолюции 2231 СБ ООН (утвердила ядерную сделку 2015 года), а также обсудили сотрудничество Ирана с МАГАТЭ", - говорится в сообщении.Стороны также оценили перспективы ядерных переговоров и подчеркнули, что действие резолюции 2231 СБ ООН оканчивается в обозначенный срок - 18 октября 2025 года.При этом глава МИД Ирана, говоря об идее "евротройки" продлить действие резолюции, подчеркнул, что решение на этот счет будут принимать члены Совбеза ООН.Министры, как следует из сообщения, также договорились о продолжении консультации на различных уровнях."Евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) ранее направила письмо в ООН, заявив, что готова возобновить санкции против Ирана, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа. При этом Ирану в обмен на согласие возобновить переговоры по иранскому атому было предложено продлить выполнение ряда положений резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранскую ядерную сделку 2015 года, срок которой истекает 18 октября 2025 года.
ТЕГЕРАН, 23 авг - РИА Новости. Главы МИД РФ и Ирана Аббас Аракчи и Сергей Лавров обсудили ядерную тематику и сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе разговора стороны обменялись мнениями о развитии ситуации с иранской ядерной тематикой, в особенности по поводу действий трех европейских стран (ФРГ, Британия и Франция) в преддверии законного срока окончания действия резолюции 2231 СБ ООН (утвердила ядерную сделку 2015 года), а также обсудили сотрудничество Ирана с МАГАТЭ", - говорится в сообщении.
Стороны также оценили перспективы ядерных переговоров и подчеркнули, что действие резолюции 2231 СБ ООН оканчивается в обозначенный срок - 18 октября 2025 года.
При этом глава МИД Ирана, говоря об идее "евротройки" продлить действие резолюции, подчеркнул, что решение на этот счет будут принимать члены Совбеза ООН.
Министры, как следует из сообщения, также договорились о продолжении консультации на различных уровнях.
"Евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) ранее направила письмо в ООН, заявив, что готова возобновить санкции против Ирана, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа. При этом Ирану в обмен на согласие возобновить переговоры по иранскому атому было предложено продлить выполнение ряда положений резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранскую ядерную сделку 2015 года, срок которой истекает 18 октября 2025 года.
Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, заявил Мишустин
15 августа, 08:02
 
В миреИранТегеран (город)ГерманияСергей ЛавровАббас АракчиМАГАТЭООН
 
 
