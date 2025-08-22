https://ria.ru/20250822/lavrov-2037063277.html

Главы МИД России и Узбекистана обсудили двусторонние отношения

Главы МИД России и Узбекистана обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 22.08.2025

Главы МИД России и Узбекистана обсудили двусторонние отношения

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым двусторонние отношения, предстоящие контакты и усилия на... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T20:15:00+03:00

2025-08-22T20:15:00+03:00

2025-08-22T20:15:00+03:00

в мире

узбекистан

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599618786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01ee619db6e4d11c7863975a587387df.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым двусторонние отношения, предстоящие контакты и усилия на международных площадках, сообщил российский МИД. "Двадцать второго августа по инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиера Саидова. Главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие двусторонних отношений в свете договоренностей между президентами двух стран, предстоящие контакты, а также совместные усилия на международных и региональных площадках по укреплению доверия и сотрудничества в нашем общем регионе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250812/uzbekistan-2034672271.html

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, узбекистан, сергей лавров