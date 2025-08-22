https://ria.ru/20250822/lavrov-2037063277.html
Главы МИД России и Узбекистана обсудили двусторонние отношения
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым двусторонние отношения, предстоящие контакты и усилия на международных площадках, сообщил российский МИД. "Двадцать второго августа по инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиера Саидова. Главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие двусторонних отношений в свете договоренностей между президентами двух стран, предстоящие контакты, а также совместные усилия на международных и региональных площадках по укреплению доверия и сотрудничества в нашем общем регионе", - говорится в сообщении.
