Главы МИД России и Узбекистана обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 22.08.2025
20:15 22.08.2025
Главы МИД России и Узбекистана обсудили двусторонние отношения
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым двусторонние отношения, предстоящие контакты и усилия на международных площадках, сообщил российский МИД. "Двадцать второго августа по инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиера Саидова. Главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие двусторонних отношений в свете договоренностей между президентами двух стран, предстоящие контакты, а также совместные усилия на международных и региональных площадках по укреплению доверия и сотрудничества в нашем общем регионе", - говорится в сообщении.
Главы МИД России и Узбекистана обсудили двусторонние отношения

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым двусторонние отношения, предстоящие контакты и усилия на международных площадках, сообщил российский МИД.
"Двадцать второго августа по инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиера Саидова. Главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие двусторонних отношений в свете договоренностей между президентами двух стран, предстоящие контакты, а также совместные усилия на международных и региональных площадках по укреплению доверия и сотрудничества в нашем общем регионе", - говорится в сообщении.
Узбекистан сделает Россию ядерной сверхдержавой
12 августа, 08:00
 
