Рейтинг@Mail.ru
Лавров в телефонной беседе выразил поддержку властям Венесуэлы - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/lavrov-2037056542.html
Лавров в телефонной беседе выразил поддержку властям Венесуэлы
Лавров в телефонной беседе выразил поддержку властям Венесуэлы - РИА Новости, 22.08.2025
Лавров в телефонной беседе выразил поддержку властям Венесуэлы
Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Гомес выразил солидарность с венесуэльским руководством и поддержал... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T19:23:00+03:00
2025-08-22T19:23:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
сергей лавров
делси родригес гомес
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Гомес выразил солидарность с венесуэльским руководством и поддержал Каракас в деле защиты национального суверенитета, сообщил российский МИД. "Двадцать второго августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес Гомес. ... Сергей Лавров выразил солидарность с венесуэльским руководством и подтвердил всестороннюю поддержку его усилиям в деле защиты национального суверенитета и обеспечения институциональной устойчивости в условиях растущего внешнего давления на Каракас", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны в ходе беседы подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Москвой и Каракасом, а также условились наращивать взаимодействие и координацию в глобальных делах, в том числе в рамках "Группы друзей" в защиту Устава ООН. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам Венесуэлы трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся четыре тысячи морпехов. Перед этим генпрокурор США Пэм Бонди заявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать президента Венесуэлы Нилоса Мадуро. По словам чиновницы, Мадуро "использует зарубежные террористические организации, такие как "Поезд Арагуа" (разгромленная в Венесуэле тюремная банда - ред.), "картель Синалоа" и "картель Солнц" для доставки смертельных наркотиков и насилия" в США. В МИД республики назвали эти действия цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем США. Мадуро в связи с действиями США объявил о намерении задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллионов ополченцев по всей стране - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы.
https://ria.ru/20250821/venesuela-2036873656.html
https://ria.ru/20250119/venesuela-1994427946.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, сергей лавров, делси родригес гомес, дональд трамп, оон
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Сергей Лавров, Делси Родригес Гомес, Дональд Трамп, ООН
Лавров в телефонной беседе выразил поддержку властям Венесуэлы

Глава МИД Лавров поддержал Каракас в деле защиты национального суверенитета

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Гомес выразил солидарность с венесуэльским руководством и поддержал Каракас в деле защиты национального суверенитета, сообщил российский МИД.
"Двадцать второго августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес Гомес. ... Сергей Лавров выразил солидарность с венесуэльским руководством и подтвердил всестороннюю поддержку его усилиям в деле защиты национального суверенитета и обеспечения институциональной устойчивости в условиях растущего внешнего давления на Каракас", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Генсек ООН призвал США и Венесуэлу к деэскалации
21 августа, 23:40
Уточняется, что стороны в ходе беседы подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Москвой и Каракасом, а также условились наращивать взаимодействие и координацию в глобальных делах, в том числе в рамках "Группы друзей" в защиту Устава ООН.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам Венесуэлы трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся четыре тысячи морпехов.
Перед этим генпрокурор США Пэм Бонди заявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать президента Венесуэлы Нилоса Мадуро. По словам чиновницы, Мадуро "использует зарубежные террористические организации, такие как "Поезд Арагуа" (разгромленная в Венесуэле тюремная банда - ред.), "картель Синалоа" и "картель Солнц" для доставки смертельных наркотиков и насилия" в США. В МИД республики назвали эти действия цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем США.
Мадуро в связи с действиями США объявил о намерении задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллионов ополченцев по всей стране - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Боливарианской Республики Венесуэла Иван Хиль во время встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Глава МИД Венесуэлы поблагодарил Лаврова за осуждение политики США
19 января, 05:22
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасСергей ЛавровДелси Родригес ГомесДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала