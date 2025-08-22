https://ria.ru/20250822/lavrov-2037056542.html

Лавров в телефонной беседе выразил поддержку властям Венесуэлы

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Гомес выразил солидарность с венесуэльским руководством и поддержал Каракас в деле защиты национального суверенитета, сообщил российский МИД. "Двадцать второго августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес Гомес. ... Сергей Лавров выразил солидарность с венесуэльским руководством и подтвердил всестороннюю поддержку его усилиям в деле защиты национального суверенитета и обеспечения институциональной устойчивости в условиях растущего внешнего давления на Каракас", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны в ходе беседы подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Москвой и Каракасом, а также условились наращивать взаимодействие и координацию в глобальных делах, в том числе в рамках "Группы друзей" в защиту Устава ООН. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам Венесуэлы трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся четыре тысячи морпехов. Перед этим генпрокурор США Пэм Бонди заявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать президента Венесуэлы Нилоса Мадуро. По словам чиновницы, Мадуро "использует зарубежные террористические организации, такие как "Поезд Арагуа" (разгромленная в Венесуэле тюремная банда - ред.), "картель Синалоа" и "картель Солнц" для доставки смертельных наркотиков и насилия" в США. В МИД республики назвали эти действия цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем США. Мадуро в связи с действиями США объявил о намерении задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллионов ополченцев по всей стране - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы.

