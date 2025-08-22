https://ria.ru/20250822/lavrov-2036986984.html
Зеленский отверг предложения Трампа по Украине, заявил Лавров
Зеленский отверг предложения Трампа по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 22.08.2025
Зеленский отверг предложения Трампа по Украине, заявил Лавров
Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа, которые США считают необходимыми для урегулирования конфликта на Украине,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:39:00+03:00
2025-08-22T14:39:00+03:00
2025-08-22T15:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
дональд трамп
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c4128d2cdc6c5b81d3b70f4fee2111ac.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа, которые США считают необходимыми для урегулирования конфликта на Украине, рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC."Всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО <...> обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал "нет" на все это", — заявил министр.Россия же, по его словам, согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял президент США."Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, мнения по которым мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились <...> проявить некоторую гибкость", — отметил он.Говоря о возможности встречи Владимира Путина с Зеленским, Лавров сообщил, что она не планируется. Однако президент готов встретиться с главой киевского режима, если будет готова повестка дня для такого саммита.Переговоры по УкраинеПятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036902832.html
https://ria.ru/20250821/ukraina-2036606341.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166477_495:0:3227:2048_1920x0_80_0_0_4f0176bd313b5f43b2fd5604e261940d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский отверг предложения Трампа по Украине, заявил Лавров
Лавров: Зеленский в США отверг предложения Трампа для урегулирования по Украине