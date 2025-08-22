Рейтинг@Mail.ru
Зеленский отверг предложения Трампа по Украине, заявил Лавров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 22.08.2025 (обновлено: 15:32 22.08.2025)
Зеленский отверг предложения Трампа по Украине, заявил Лавров
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа, которые США считают необходимыми для урегулирования конфликта на Украине, рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC."Всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО &lt;...&gt; обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал "нет" на все это", — заявил министр.Россия же, по его словам, согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял президент США."Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, мнения по которым мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились &lt;...&gt; проявить некоторую гибкость", — отметил он.Говоря о возможности встречи Владимира Путина с Зеленским, Лавров сообщил, что она не планируется. Однако президент готов встретиться с главой киевского режима, если будет готова повестка дня для такого саммита.Переговоры по УкраинеПятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Зеленский отверг предложения Трампа по Украине, заявил Лавров

Лавров: Зеленский в США отверг предложения Трампа для урегулирования по Украине

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа, которые США считают необходимыми для урегулирования конфликта на Украине, рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.
"Всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО <...> обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал "нет" на все это", — заявил министр.
Россия же, по его словам, согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял президент США.
"Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, мнения по которым мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились <...> проявить некоторую гибкость", — отметил он.
Говоря о возможности встречи Владимира Путина с Зеленским, Лавров сообщил, что она не планируется. Однако президент готов встретиться с главой киевского режима, если будет готова повестка дня для такого саммита.

Переговоры по Украине

Пятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
