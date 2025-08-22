https://ria.ru/20250822/lavrov-2036986984.html

Зеленский отверг предложения Трампа по Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа, которые США считают необходимыми для урегулирования конфликта на Украине, рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC."Всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО <...> обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал "нет" на все это", — заявил министр.Россия же, по его словам, согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял президент США."Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, мнения по которым мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились <...> проявить некоторую гибкость", — отметил он.Говоря о возможности встречи Владимира Путина с Зеленским, Лавров сообщил, что она не планируется. Однако президент готов встретиться с главой киевского режима, если будет готова повестка дня для такого саммита.Переговоры по УкраинеПятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

