Повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет, сообщил Лавров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 22.08.2025 (обновлено: 14:37 22.08.2025)
Повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет, сообщил Лавров
Повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет, сообщил Лавров - РИА Новости, 22.08.2025
Повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет, сообщил Лавров
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для РИА Новости, 22.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
владимир зеленский
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Встреча не запланирована... Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова", - отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.
в мире, россия, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет, сообщил Лавров

Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским, если будет повестка дня для саммита

Министр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Встреча не запланирована... Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова", - отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.
Место встречи изменить можно. Но не условия для Украины
21 августа, 08:00
Место встречи изменить можно. Но не условия для Украины
21 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
