Повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет, сообщил Лавров
Повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет, сообщил Лавров - РИА Новости, 22.08.2025
Повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет, сообщил Лавров
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для
2025-08-22T14:30:00+03:00
2025-08-22T14:30:00+03:00
2025-08-22T14:37:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Встреча не запланирована... Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова", - отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.
