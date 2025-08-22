https://ria.ru/20250822/lavrov-2036985040.html

Повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет, сообщил Лавров

Повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет, сообщил Лавров

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Встреча не запланирована... Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова", - отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.

