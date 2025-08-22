В России впервые оштрафовали за публикацию изображения сатаны
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Курганский городской суд оштрафовал местного жителя на 1 тысячу рублей за публикацию в интернете изображения сатаны, это первое подобное решение в Курганской области и одной из первых - в России.
Верховный суд РФ 23 июля удовлетворил исковое заявление генпрокурора Игоря Краснова о признании "Международного движения сатанистов"* экстремистским и запрете его деятельности на территории России. Это решение означало, что отныне публичная демонстрация связанной с этим движением символики может подпадать под действие статьи 20.3 КоАП РФ.
"Житель Кургана разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в доступной форме для просмотра неограниченного круга лиц фотоизображение символа сатаны, относящегося к международному движению сатанизма, которое решением Верховного суда Российской Федерации с 23 июля года признано экстремистским и его деятельность организации запрещена на территории России", – рассказали РИА Новости в пресс-службе горсуда.
Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной символики). "Ему назначен административный штраф в размере одной тысячи рублей", – добавили в инстанции.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, подобное дело рассматривалось впервые в Курганской области.
Кроме того, это дело стало одним из первых в стране – в открытом доступе решений о штрафах за демонстрацию сатанинской символики или пропаганду сатанизма с момента признания движения экстремистским в России РИА Новости обнаружить не удалось.
* движение признано экстремистским и запрещено на территории России.