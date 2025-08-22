Рейтинг@Mail.ru
В Крыму произошла авария на магистральном водоводе - РИА Новости, 22.08.2025
11:14 22.08.2025 (обновлено: 11:58 22.08.2025)
В Крыму произошла авария на магистральном водоводе
В Крыму несколько городов остались без воды из-за ЧП на магистральном водоводе, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. В Крыму несколько городов остались без воды из-за ЧП на магистральном водоводе, сообщил глава региона Сергей Аксенов."В районе города Феодосии произошла авария на магистральном водоводе, снабжающем водой ряд населенных пунктов Восточного Крыма. В настоящее время на месте оперативно развернуты работы по ликвидации последствий", — написал он в Telegram-канале.Подвоз воды организовали в десять населенных пунктов, включая:На эти задачи дополнительно выделили 25 единиц техники.Аксенов уточнил, что водоснабжение восстановят к вечеру субботы, сейчас идут ремонтные работы. Ситуация на особом контроле правительства Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. В Крыму несколько городов остались без воды из-за ЧП на магистральном водоводе, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"В районе города Феодосии произошла авария на магистральном водоводе, снабжающем водой ряд населенных пунктов Восточного Крыма. В настоящее время на месте оперативно развернуты работы по ликвидации последствий", — написал он в Telegram-канале.
Подвоз воды организовали в десять населенных пунктов, включая:
  • Судак;
  • Коктебель;
  • Новый Свет;
  • Солнечную Долину;
  • Орджоникидзе.
На эти задачи дополнительно выделили 25 единиц техники.
Аксенов уточнил, что водоснабжение восстановят к вечеру субботы, сейчас идут ремонтные работы. Ситуация на особом контроле правительства Крыма.
