В Крыму произошла авария на магистральном водоводе

2025-08-22T11:14:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. В Крыму несколько городов остались без воды из-за ЧП на магистральном водоводе, сообщил глава региона Сергей Аксенов."В районе города Феодосии произошла авария на магистральном водоводе, снабжающем водой ряд населенных пунктов Восточного Крыма. В настоящее время на месте оперативно развернуты работы по ликвидации последствий", — написал он в Telegram-канале.Подвоз воды организовали в десять населенных пунктов, включая:На эти задачи дополнительно выделили 25 единиц техники.Аксенов уточнил, что водоснабжение восстановят к вечеру субботы, сейчас идут ремонтные работы. Ситуация на особом контроле правительства Крыма.

