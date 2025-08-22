https://ria.ru/20250822/krym-2036930921.html
В Крыму произошла авария на магистральном водоводе
В Крыму произошла авария на магистральном водоводе - РИА Новости, 22.08.2025
В Крыму произошла авария на магистральном водоводе
В Крыму несколько городов остались без воды из-за ЧП на магистральном водоводе, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T11:14:00+03:00
2025-08-22T11:14:00+03:00
2025-08-22T11:58:00+03:00
происшествия
республика крым
судак
коктебель
сергей аксенов (политик)
феодосия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81cb87149262fc25390f3de388a3e42e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. В Крыму несколько городов остались без воды из-за ЧП на магистральном водоводе, сообщил глава региона Сергей Аксенов."В районе города Феодосии произошла авария на магистральном водоводе, снабжающем водой ряд населенных пунктов Восточного Крыма. В настоящее время на месте оперативно развернуты работы по ликвидации последствий", — написал он в Telegram-канале.Подвоз воды организовали в десять населенных пунктов, включая:На эти задачи дополнительно выделили 25 единиц техники.Аксенов уточнил, что водоснабжение восстановят к вечеру субботы, сейчас идут ремонтные работы. Ситуация на особом контроле правительства Крыма.
https://ria.ru/20250722/krym-2030577856.html
https://ria.ru/20250819/aksenov-2036332541.html
республика крым
судак
коктебель
феодосия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dad2150636bfce6996373f12ca302618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, судак, коктебель, сергей аксенов (политик), феодосия
Происшествия, Республика Крым, Судак, Коктебель, Сергей Аксенов (политик), Феодосия
В Крыму произошла авария на магистральном водоводе
Аксенов сообщил об аварии на магистральном водоводе в Крыму