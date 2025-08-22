Рейтинг@Mail.ru
Юрист научила, как отказаться от поручительства по кредиту - РИА Новости, 22.08.2025
03:18 22.08.2025
Юрист научила, как отказаться от поручительства по кредиту
Юрист научила, как отказаться от поручительства по кредиту - РИА Новости, 22.08.2025
Юрист научила, как отказаться от поручительства по кредиту
Иногда поручительство по чужому кредиту становится слишком обременительным. Как от него избавиться, рассказала агентству “Прайм” директор Юридической группы... РИА Новости, 22.08.2025
мария яковлева
яковлев и партнеры
кредит
экономика
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Иногда поручительство по чужому кредиту становится слишком обременительным. Как от него избавиться, рассказала агентству “Прайм” директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.Сделать это в одностороннем порядке невозможно — нужны законные основания.“Даже смерть должника или его реорганизация не освобождают поручителя; ликвидация должника после того, как кредитор уже обратился с требованием к поручителю, поручительство тоже не гасит”, — предупредила юрист.Поэтому для снятия поручительства нужно проверить, был ли установлен срок и истек ли он, когда наступил срок исполнения основного обязательства и предъявлял ли кредитор требования. Затем выясните, менялись ли условия кредита и не был ли переведен долг на другого должника.Зафиксируйте отказ кредитора от надлежащего принятия долга. Изучите сам договор на предмет нарушений.Все это является основаниями для прекращения поручительства или, по крайней мере, уменьшения ответственности. Можно договориться с кредитором, если он согласен, нужно письменно оформить освобождение, заключила Яковлева.
мария яковлева, яковлев и партнеры, кредит, экономика
Мария Яковлева, Яковлев и партнеры, Кредит, Экономика
Юрист научила, как отказаться от поручительства по кредиту

Юрист Яковлева: смерть должника не избавит от поручительства по чужому кредиту

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Иногда поручительство по чужому кредиту становится слишком обременительным. Как от него избавиться, рассказала агентству “Прайм” директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.
Сделать это в одностороннем порядке невозможно — нужны законные основания.
“Даже смерть должника или его реорганизация не освобождают поручителя; ликвидация должника после того, как кредитор уже обратился с требованием к поручителю, поручительство тоже не гасит”, — предупредила юрист.

Поэтому для снятия поручительства нужно проверить, был ли установлен срок и истек ли он, когда наступил срок исполнения основного обязательства и предъявлял ли кредитор требования. Затем выясните, менялись ли условия кредита и не был ли переведен долг на другого должника.
Зафиксируйте отказ кредитора от надлежащего принятия долга. Изучите сам договор на предмет нарушений.
Все это является основаниями для прекращения поручительства или, по крайней мере, уменьшения ответственности. Можно договориться с кредитором, если он согласен, нужно письменно оформить освобождение, заключила Яковлева.
Раскрыто, что изменится для заемщиков с 1 сентября
5 августа, 02:05
Раскрыто, что изменится для заемщиков с 1 сентября
5 августа, 02:05
 
Мария ЯковлеваЯковлев и партнерыКредитЭкономика
 
 
