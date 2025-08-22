https://ria.ru/20250822/kredit-2036875862.html

Юрист научила, как отказаться от поручительства по кредиту

Юрист научила, как отказаться от поручительства по кредиту - РИА Новости, 22.08.2025

Юрист научила, как отказаться от поручительства по кредиту

Иногда поручительство по чужому кредиту становится слишком обременительным. Как от него избавиться, рассказала агентству “Прайм” директор Юридической группы... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T03:18:00+03:00

2025-08-22T03:18:00+03:00

2025-08-22T03:18:00+03:00

мария яковлева

яковлев и партнеры

кредит

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Иногда поручительство по чужому кредиту становится слишком обременительным. Как от него избавиться, рассказала агентству “Прайм” директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.Сделать это в одностороннем порядке невозможно — нужны законные основания.“Даже смерть должника или его реорганизация не освобождают поручителя; ликвидация должника после того, как кредитор уже обратился с требованием к поручителю, поручительство тоже не гасит”, — предупредила юрист.Поэтому для снятия поручительства нужно проверить, был ли установлен срок и истек ли он, когда наступил срок исполнения основного обязательства и предъявлял ли кредитор требования. Затем выясните, менялись ли условия кредита и не был ли переведен долг на другого должника.Зафиксируйте отказ кредитора от надлежащего принятия долга. Изучите сам договор на предмет нарушений.Все это является основаниями для прекращения поручительства или, по крайней мере, уменьшения ответственности. Можно договориться с кредитором, если он согласен, нужно письменно оформить освобождение, заключила Яковлева.

https://ria.ru/20250805/mekhtiev-2033374665.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария яковлева, яковлев и партнеры, кредит, экономика