В Пензенской области отменили план "Ковер"

В Пензенской области отменили план "Ковер" - РИА Новости, 22.08.2025

В Пензенской области отменили план "Ковер"

План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, написал глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T13:31:00+03:00

2025-08-22T13:31:00+03:00

2025-08-22T13:33:00+03:00

САМАРА, 22 авг - РИА Новости. План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, написал глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что в Пензенской области действует план "Ковер", введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов."На территории Пензенской области отменен план "Ковер", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

