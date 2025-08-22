https://ria.ru/20250822/kover-2036970285.html
В Пензенской области отменили план "Ковер"
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, написал глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что в Пензенской области действует план "Ковер", введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов."На территории Пензенской области отменен план "Ковер", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
