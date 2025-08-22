https://ria.ru/20250822/kover-2036967287.html

В Пензенской области ограничили прием и выпуск самолетов

В Пензенской области ограничили прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 22.08.2025

В Пензенской области ограничили прием и выпуск самолетов

План "Ковер" введен в Пензенской области, в регионе действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил глава региона Олег Мельниченко

САМАРА, 22 авг - РИА Новости. План "Ковер" введен в Пензенской области, в регионе действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале."В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов", - написал губернатор.

пензенская область

2025

