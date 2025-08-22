https://ria.ru/20250822/kover-2036967287.html
В Пензенской области ограничили прием и выпуск самолетов
В Пензенской области ограничили прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 22.08.2025
В Пензенской области ограничили прием и выпуск самолетов
План "Ковер" введен в Пензенской области, в регионе действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T13:18:00+03:00
2025-08-22T13:18:00+03:00
2025-08-22T13:21:00+03:00
пензенская область
олег мельниченко
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:487:2775:2048_1920x0_80_0_0_8d362a9dfe3f321b4274caf79b849b77.jpg
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. План "Ковер" введен в Пензенской области, в регионе действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале."В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38a306c3edce4fb6620f7ed96f4f6b24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, олег мельниченко, безопасность
Пензенская область, Олег Мельниченко, Безопасность
В Пензенской области ограничили прием и выпуск самолетов
В Пензенской области ввели план "Ковер"