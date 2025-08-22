Рейтинг@Mail.ru
13:18 22.08.2025
В Пензенской области ограничили прием и выпуск самолетов
В Пензенской области ограничили прием и выпуск самолетов
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. План "Ковер" введен в Пензенской области, в регионе действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале."В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов", - написал губернатор.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. План "Ковер" введен в Пензенской области, в регионе действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов", - написал губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Пензенская областьОлег МельниченкоБезопасность
 
 
