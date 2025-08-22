https://ria.ru/20250822/kompaniya-2036962957.html
Дочка швейцарской фармкомпании выполнила требование ФАС
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дочерняя фармацевтическая компания швейцарской "Свикс Биофармы" - "Свикс Хэлскеа" - исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, устранив признаки нарушения антимонопольного законодательства и заключив соглашение с дистрибьютором, сообщили в ведомстве. "Фармкомпания "Свикс Хэлскеа" исполнила предупреждение ФАС. Ранее служба выявила в действиях организации признаки нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания занимает доминирующее положение на рынке реализации лекарственных препаратов "Ервой", "Оренсия", "Опдиво" и "Эмплисити". При этом фармкомпания отказалась заключить договор поставки этих препаратов с ООО "Фарм-Трэйд", ссылаясь на экономически и технологически необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера и его опыту участия в госзакупках. "Эти требования содержались в коммерческой политике "Свикс Хэлскеа". ФАС России предупредила фармкомпанию о необходимости устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства", - пояснили в ведомстве. В итоге организация исключила указанные пункты из коммерческой политики, после чего на недискриминационных условиях пересмотрела ранее принятое решение по заявке ООО "Фарм-Трэйд", отмечают в ведомстве. По мнению ФАС, это позволит увеличить количество дистрибьюторов, которые будут конкурировать между собой, предлагая госзаказчикам, аптекам и, соответственно, гражданам лекарства по более низким ценам. Ранее аналогичные предупреждения исполнили фармкомпании "Амджен" и "Анджелини Фарма Рус".
