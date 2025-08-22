Рейтинг@Mail.ru
МИД России осудил теракты в Колумбии
16:33 22.08.2025
МИД России осудил теракты в Колумбии
МИД России осудил теракты в Колумбии - РИА Новости, 22.08.2025
МИД России осудил теракты в Колумбии
После терактов в колумбийских департаментах Валье-дель-Каука и Антиокия в МИД России выразили солидарность с правительством и народом страны и уверенность, что... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:33:00+03:00
2025-08-22T16:33:00+03:00
в мире
колумбия
валье-дель-каука
антиокия
оон
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. После терактов в колумбийских департаментах Валье-дель-Каука и Антиокия в МИД России выразили солидарность с правительством и народом страны и уверенность, что организаторы и исполнители преступлений понесут суровое наказание. В ведомстве напомнили, что 21 августа в департаментах Валье-дель-Каука и Антиокия произошли террористические атаки, в результате которых погибли служащие Национальной полиции и мирные жители, десятки человек получили ранения. "Выражаем солидарность с правительством и народом Колумбии в связи со случившимся. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Считаем терроризм одной из самых серьезных угроз современности и призываем всех отказаться от подобных методов борьбы. Уверены, что организаторы и исполнители бесчеловечных преступлений в Колумбии понесут суровое наказание", - говорится в сообщении. Россия в рамках международных усилий под эгидой Совета Безопасности ООН продолжит оказывать содействие мирному процессу в Колумбии в интересах скорейшего и полного завершения многолетнего внутреннего вооруженного конфликта и возвращения страны к мирной жизни и процветанию, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
в мире, колумбия, валье-дель-каука, антиокия, оон
В мире, Колумбия, Валье-дель-Каука, Антиокия, ООН
МИД России осудил теракты в Колумбии

МИД РФ выразил уверенность, что организаторов терактов в Колумбии сурово накажут

© AP Photo / Santiago SaldarriagaПолиция на месте взрыва бомбы в Кали, Колумбия
Полиция на месте взрыва бомбы в Кали, Колумбия - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Santiago Saldarriaga
Полиция на месте взрыва бомбы в Кали, Колумбия
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. После терактов в колумбийских департаментах Валье-дель-Каука и Антиокия в МИД России выразили солидарность с правительством и народом страны и уверенность, что организаторы и исполнители преступлений понесут суровое наказание.
В ведомстве напомнили, что 21 августа в департаментах Валье-дель-Каука и Антиокия произошли террористические атаки, в результате которых погибли служащие Национальной полиции и мирные жители, десятки человек получили ранения.
"Выражаем солидарность с правительством и народом Колумбии в связи со случившимся. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Считаем терроризм одной из самых серьезных угроз современности и призываем всех отказаться от подобных методов борьбы. Уверены, что организаторы и исполнители бесчеловечных преступлений в Колумбии понесут суровое наказание", - говорится в сообщении.
Россия в рамках международных усилий под эгидой Совета Безопасности ООН продолжит оказывать содействие мирному процессу в Колумбии в интересах скорейшего и полного завершения многолетнего внутреннего вооруженного конфликта и возвращения страны к мирной жизни и процветанию, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
В миреКолумбияВалье-дель-КаукаАнтиокияООН
 
 
