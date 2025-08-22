https://ria.ru/20250822/kolumbiya-2037017289.html

МИД России осудил теракты в Колумбии

МИД России осудил теракты в Колумбии

МИД России осудил теракты в Колумбии

После терактов в колумбийских департаментах Валье-дель-Каука и Антиокия в МИД России выразили солидарность с правительством и народом страны и уверенность, что... РИА Новости, 22.08.2025

в мире

колумбия

валье-дель-каука

антиокия

оон

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. После терактов в колумбийских департаментах Валье-дель-Каука и Антиокия в МИД России выразили солидарность с правительством и народом страны и уверенность, что организаторы и исполнители преступлений понесут суровое наказание. В ведомстве напомнили, что 21 августа в департаментах Валье-дель-Каука и Антиокия произошли террористические атаки, в результате которых погибли служащие Национальной полиции и мирные жители, десятки человек получили ранения. "Выражаем солидарность с правительством и народом Колумбии в связи со случившимся. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Считаем терроризм одной из самых серьезных угроз современности и призываем всех отказаться от подобных методов борьбы. Уверены, что организаторы и исполнители бесчеловечных преступлений в Колумбии понесут суровое наказание", - говорится в сообщении. Россия в рамках международных усилий под эгидой Совета Безопасности ООН продолжит оказывать содействие мирному процессу в Колумбии в интересах скорейшего и полного завершения многолетнего внутреннего вооруженного конфликта и возвращения страны к мирной жизни и процветанию, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Новости

