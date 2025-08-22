Рейтинг@Mail.ru
01:19 22.08.2025
При теракте возле авиабазы в Колумбии погибли пять человек
МЕХИКО, 22 авг - РИА Новости. Пять человек погибли, еще 36 получили ранения в результате теракта вблизи авиабазы имени Марко Фиделя Суареса в колумбийском городе Кали, сообщила радиостанция Caracol. "На данный момент 36 человек получили ранения и пять человек погибли в результате нападения возле авиабазы Кали, предположительно, осуществленного с использованием заминированной фуры", - говорится в сообщении на сайте радиостанции. Сообщается, что район оцеплен подразделениями полиции и военными, на месте работают сапёры и спасательные службы. Местные и федеральные власти официально не подтверждают число погибших и раненых. Мэрия Кали объявила вознаграждение до 400 миллионов песо за сведения, которые помогут установить исполнителей нападения. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что теракт стал ответной реакцией на разгром боевиков так называемой "Колонны Карлоса Патиньо", потерявших значительную часть своих позиций в районе каньона Микай. По словам политика, в результате взрыва погибли двое мирных жителей Кали. Ранее в четверг в колумбийском департаменте Антиокия боевики сбили полицейский вертолет, в результате чего погибли восемь человек и еще восемь получили ранения. Ответственность за произошедшее глава государства приписал так называемому 36-му фронту "Центрального генштаба". "Терроризм – это новое проявление деятельности группировок, которые, предположительно, возглавляет Иван Мордиско и которые подчинились контролю наркохунты... Правительство считает наркохунту террористической организацией, как и её вооружённые банды в Кауке, Гуавьяре, Антиокии и Карибском бассейне Колумбии, и призывает мир считать её таковой", - написал Петро в своем блоге в Х. "Центральный генеральный штаб" (EMC) - орган управления и командования бывших Революционных вооруженных сил Колумбии РВСК/FARC, в который изначально входили 25 командиров РВСК. Сейчас его возглавляет Нестор Грегорио Вера по прозвищу "Иван Мордиско", лидер повстанческой структуры "Первый фронт". Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных милитаризованных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
МЕХИКО, 22 авг - РИА Новости. Пять человек погибли, еще 36 получили ранения в результате теракта вблизи авиабазы имени Марко Фиделя Суареса в колумбийском городе Кали, сообщила радиостанция Caracol.
"На данный момент 36 человек получили ранения и пять человек погибли в результате нападения возле авиабазы Кали, предположительно, осуществленного с использованием заминированной фуры", - говорится в сообщении на сайте радиостанции.
Сообщается, что район оцеплен подразделениями полиции и военными, на месте работают сапёры и спасательные службы.
Местные и федеральные власти официально не подтверждают число погибших и раненых. Мэрия Кали объявила вознаграждение до 400 миллионов песо за сведения, которые помогут установить исполнителей нападения.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что теракт стал ответной реакцией на разгром боевиков так называемой "Колонны Карлоса Патиньо", потерявших значительную часть своих позиций в районе каньона Микай. По словам политика, в результате взрыва погибли двое мирных жителей Кали.
Ранее в четверг в колумбийском департаменте Антиокия боевики сбили полицейский вертолет, в результате чего погибли восемь человек и еще восемь получили ранения. Ответственность за произошедшее глава государства приписал так называемому 36-му фронту "Центрального генштаба".
"Терроризм – это новое проявление деятельности группировок, которые, предположительно, возглавляет Иван Мордиско и которые подчинились контролю наркохунты... Правительство считает наркохунту террористической организацией, как и её вооружённые банды в Кауке, Гуавьяре, Антиокии и Карибском бассейне Колумбии, и призывает мир считать её таковой", - написал Петро в своем блоге в Х.
"Центральный генеральный штаб" (EMC) - орган управления и командования бывших Революционных вооруженных сил Колумбии РВСК/FARC, в который изначально входили 25 командиров РВСК. Сейчас его возглавляет Нестор Грегорио Вера по прозвищу "Иван Мордиско", лидер повстанческой структуры "Первый фронт".
Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных милитаризованных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
