Клинтон предлагал Путину действовать вместе против терроризма - РИА Новости, 22.08.2025
04:29 22.08.2025
Клинтон предлагал Путину действовать вместе против терроризма
в мире
сша
россия
билл клинтон
владимир путин
усама бен ладен
аль-каида
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Билл Клинтон будучи президентом США на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в 2000 году призывал к координации действий Вашингтона и Москвы для противодействия террористу Усаме бен Ладену. Некоммерческая исследовательская организация National Security Archive при Университете Джорджа Вашингтона обнародовала записи, сделанные дипломатом и переводчиком Строубом Тэлботтом, в то время занимавшим пост заместителя госсекретаря США и свободно владевшим русским языком, во время встречи Путина и Клинтона в Кремле в июне 2000 года. "Что касается Соединенных Штатов, то мы более непосредственно затронуты бен Ладеном, и здесь России и США нужна скоординированная стратегия. Авиаудары не будут эффективны... Мы должны объединить наших людей, чтобы разработать комплексный подход к борьбе с бен Ладеном", – сказал тогда Клинтон. Усама бен Ладен – основатель международной террористической организации "Аль-Каида"*, запрещенной во многих странах, в том числе в России, считается организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными.* Запрещенная в России террористическая организация
сша
россия
Клинтон предлагал Путину действовать вместе против терроризма

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Билл Клинтон после подписания совместных документов во время российско-американской встречи на высшем уровне в Кремле
Владимир Путин и Билл Клинтон после подписания совместных документов во время российско-американской встречи на высшем уровне в Кремле. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Билл Клинтон будучи президентом США на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в 2000 году призывал к координации действий Вашингтона и Москвы для противодействия террористу Усаме бен Ладену.
Некоммерческая исследовательская организация National Security Archive при Университете Джорджа Вашингтона обнародовала записи, сделанные дипломатом и переводчиком Строубом Тэлботтом, в то время занимавшим пост заместителя госсекретаря США и свободно владевшим русским языком, во время встречи Путина и Клинтона в Кремле в июне 2000 года.
"Что касается Соединенных Штатов, то мы более непосредственно затронуты бен Ладеном, и здесь России и США нужна скоординированная стратегия. Авиаудары не будут эффективны... Мы должны объединить наших людей, чтобы разработать комплексный подход к борьбе с бен Ладеном", – сказал тогда Клинтон.
Усама бен Ладен – основатель международной террористической организации "Аль-Каида"*, запрещенной во многих странах, в том числе в России, считается организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными.
* Запрещенная в России террористическая организация
