https://ria.ru/20250822/klinton-2036882936.html

В США раскрыли, что Клинтон говорил Путину про НАТО

В США раскрыли, что Клинтон говорил Путину про НАТО - РИА Новости, 22.08.2025

В США раскрыли, что Клинтон говорил Путину про НАТО

Билл Клинтон, будучи президентом США, на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в 2000 году подчеркивал, что расширение НАТО на восток не угрожает... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T02:51:00+03:00

2025-08-22T02:51:00+03:00

2025-08-22T09:05:00+03:00

в мире

сша

россия

москва

билл клинтон

владимир путин

джордж вашингтон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733876656_0:235:2547:1668_1920x0_80_0_0_824357486b50e7bef53e6424e0362e3c.jpg

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Билл Клинтон, будучи президентом США, на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в 2000 году подчеркивал, что расширение НАТО на восток не угрожает Москве, и заявлял о готовности рассмотреть возможность вступления России в Североатлантический альянс, следует из рассекреченных документов американского правительства. Некоммерческая исследовательская организация National Security Archive при Университете Джорджа Вашингтона обнародовала записи, сделанные дипломатом и переводчиком Строубом Тэлботтом, в то время занимавшим пост замгоссекретаря США и свободно владевшим русским языком, во время встречи Путина и Клинтона в Кремле в июне 2000 года."С самого начала процесса расширения НАТО я знал, что это может стать проблемой для России. Я с пониманием относился к этому и хочу, чтобы все понимали, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России", — заявил Клинтон.Он подчеркивал, что "если наши преемники сосредоточат внимание друг на друге как на главной угрозе, о которой им следует беспокоиться, они упустят возможность совместно решать другие проблемы". Однако, как следует из рассекреченных документов, уже на следующий день президент США был "гораздо менее откровенен в этом вопросе". В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года Путин заявил, что Россия могла бы стать членом НАТО в начале 2000-х, если бы США проявили искреннюю заинтересованность. Аналогичную позицию президент озвучивал еще в феврале 2022 года, ссылаясь на разговор с Клинтоном, который, по словам российского лидера, "отнесся холодно" к этой идее.

https://ria.ru/20250627/putin-2025903642.html

https://ria.ru/20250627/putin-2025899114.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, москва, билл клинтон, владимир путин, джордж вашингтон, нато