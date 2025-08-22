https://ria.ru/20250822/klinton-2036882936.html
В США раскрыли, что Клинтон говорил Путину про НАТО
ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Билл Клинтон, будучи президентом США, на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в 2000 году подчеркивал, что расширение НАТО на восток не угрожает Москве, и заявлял о готовности рассмотреть возможность вступления России в Североатлантический альянс, следует из рассекреченных документов американского правительства. Некоммерческая исследовательская организация National Security Archive при Университете Джорджа Вашингтона обнародовала записи, сделанные дипломатом и переводчиком Строубом Тэлботтом, в то время занимавшим пост замгоссекретаря США и свободно владевшим русским языком, во время встречи Путина и Клинтона в Кремле в июне 2000 года."С самого начала процесса расширения НАТО я знал, что это может стать проблемой для России. Я с пониманием относился к этому и хочу, чтобы все понимали, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России", — заявил Клинтон.Он подчеркивал, что "если наши преемники сосредоточат внимание друг на друге как на главной угрозе, о которой им следует беспокоиться, они упустят возможность совместно решать другие проблемы". Однако, как следует из рассекреченных документов, уже на следующий день президент США был "гораздо менее откровенен в этом вопросе". В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года Путин заявил, что Россия могла бы стать членом НАТО в начале 2000-х, если бы США проявили искреннюю заинтересованность. Аналогичную позицию президент озвучивал еще в феврале 2022 года, ссылаясь на разговор с Клинтоном, который, по словам российского лидера, "отнесся холодно" к этой идее.
