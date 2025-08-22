https://ria.ru/20250822/kitay-2036921008.html
Китай готов содействовать решению украинского кризиса, заявили в МИД КНР
Китай готов содействовать решению украинского кризиса, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 22.08.2025
Китай готов содействовать решению украинского кризиса, заявили в МИД КНР
Все стороны должны содействовать политическому решению украинского кризиса, основанному на устойчивой безопасности, Китай готов играть конструктивную роль в... РИА Новости, 22.08.2025
китай
украина
в мире
мао нин
ПЕКИН, 22 авг - РИА Новости. Все стороны должны содействовать политическому решению украинского кризиса, основанному на устойчивой безопасности, Китай готов играть конструктивную роль в этом вопросе, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Мы считаем, что все стороны должны содействовать политическому решению украинского кризиса, основанному на общем, всеобъемлющем сотрудничестве и устойчивой перспективе безопасности. Китай готов играть конструктивную роль в этом вопросе", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского о том, что "Киев не нуждается в Китае в качестве гаранта безопасности".Дипломат подчеркнула, что Китай неизменно придерживается объективной и справедливой позиции по украинскому кризису, что "очевидно для всех заинтересованных сторон".
