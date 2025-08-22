https://ria.ru/20250822/kino-2036276181.html

Кинотрак, Вуди Аллен, ИИ: чем удивит Международная неделя кино в Москве

Кинотрак, Вуди Аллен, ИИ: чем удивит Международная неделя кино в Москве - РИА Новости, 22.08.2025

Кинотрак, Вуди Аллен, ИИ: чем удивит Международная неделя кино в Москве

С 23 по 27 августа в российской столице — международная неделя кино. Хедлайнеры — режиссеры Вуди Аллен, Эмир Кустурица, американский актер Марк Дакаскос. О... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T08:00:00+03:00

2025-08-22T08:00:00+03:00

2025-08-22T08:02:00+03:00

культура

кино

кино и сериалы

константин богомолов

госфильмофонд рф

александр пушкин

вуди аллен (стюарт конигсберг)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036103806_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_07c8561aac292e52e3fe8181648e2d8f.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Жанна Старицына. С 23 по 27 августа в российской столице — международная неделя кино. Хедлайнеры — режиссеры Вуди Аллен, Эмир Кустурица, американский актер Марк Дакаскос. О деловой программе, показе культовых фильмов, передвижном кинотраке и прочем, что ждет участников, — в материале РИА Новости.Юбилейная "Ночь кино"Уже десятая ежегодная акция состоится 23 августа, охватит 89 регионов — от Калининграда до Владивостока — и выйдет на международный уровень. Российские фильмы увидят зрители в странах БРИКС, СНГ и других государствах — от Индии и Китая до Мексики и Анголы.В кинотеатрах, парках, библиотеках и на зарубежных площадках покажут главные хиты отечественного проката: байопик "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в главной роли, военную драму "Группа крови" о страшных событиях ноября 1943 года, когда группа детей-сирот попыталась бежать из фашистского лагеря, семейное фэнтези "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и другие.Помимо этого — концерты, выставки, викторины, конкурсы. Расписание мероприятий можно уточнить в ближайшем кинотеатре или культурном центре.Деловая программа: дискуссии, тренды, технологииСразу в трех залах кинозавода "Москино" 24 и 25 августа эксперты обсудят, как фильмы и сериалы влияют на культуру, мышление и нашу повседневность.Дискуссия "Москва — город кино: от идеи до премьеры" посвящена реализации кинопроектов от сценария до финального монтажа на современных студиях с передовой инфраструктурой и помощью программ поддержки.Участники сессии "Рынок в цифрах: что реально смотрят, покупают и продают" проанализируют, какие жанры и форматы востребованы зрителями и продюсерами, что приносит коммерческий успех.На дискуссии "Голос продюсера: кто на самом деле принимает решения" профессионалы поделятся мнением о главных кинотенденциях современности.Сессия "ИИ — убийца дубляжа?" затронет одну из самых острых тем последних лет. Нейросети уже умеют копировать голоса актеров, и это ставит перед индустрией непростые вопросы. В зале прозвучат примеры дубляжа, выполненного человеком и искусственным интеллектом, присутствующим предложат угадать, где чья работа.Среди выступающих — генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов, заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов, режиссер и автор резонансных проектов Валерия Гай Германика, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев и другие.Есть и зарубежные гости. Организаторы ждут председателя Ассоциации кинематографистов Китая Сунь Лицзюня, режиссера Али Маасарани и исполнительного продюсера Рони Митри из ОАЭ, египетского сценариста Ахмеда Нада, директора индийской медиакомпании Шибашиша Саркара. А, безусловно, хедлайнеры — режиссеры Вуди Аллен, Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос.Развлечения: кинотрак, мастер-классы и аукцион реквизитаС 17 по 27 августа по городу курсирует специальный кинотрак — передвижной кинотеатр, устраивающий бесплатные сеансы в нетипичных локациях (парке Горького, усадьбах Кусково, Алтуфьево и так далее). Сеть кинотеатров "Москино" продемонстрирует редкие и культовые фильмы, а также записи российских фестивалей — от документальных проектов до короткометражек.Легендарная Киностудия имени М. Горького проведет квизы, экскурсии, паблик-токи. Подросткам расскажут про кинопрофессии, научат их накладывать грим и снимать на хромакее.Особый пункт программы — первый в стране благотворительный аукцион кинореквизита, состоится 26 августа на Патриарших прудах. На торги выставят костюмы и элементы декораций известных российских фильмов и сериалов.Посмотреть подробное расписание и зарегистрироваться на мероприятия можно на официальном сайте Московской международной недели кино.

https://ria.ru/20250809/knyazev-2033887606.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино, кино и сериалы, константин богомолов, госфильмофонд рф, александр пушкин, вуди аллен (стюарт конигсберг), россия, китай, москва, снг, брикс, культура-важное, что посмотреть , куда сходить , развлечения