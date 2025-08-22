Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили неутешительные для Киева новости - РИА Новости, 22.08.2025
06:16 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/kiev-2036891348.html
На Западе сообщили неутешительные для Киева новости
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме не смогла дать понимание гарантий безопасности для Киева, пишет австралийская газета...
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
нато
евросоюз
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме не смогла дать понимание гарантий безопасности для Киева, пишет австралийская газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на экспертов."Гарантии безопасности для Украины после заключения сделки остаются непрозрачными, но на встрече в Вашингтоне они были хотя бы немного обозначены", — говорится в материале.Как отмечает издание, американская сторона явно дала понять, что не собирается прямо участвовать в архитектуре украинской безопасности, переложив все на плечи европейцев.Эксперт аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана назвала гарантии, обсуждаемые в Вашингтоне, всего лишь пустой тратой времени и плодом фантазии. При этом затягивание переговорного процесса, по ее словам, отнимает время, позволяя российской армии продвигаться вперед."Тогда выбор заключается не в том, есть ли гарантии безопасности, или нет, — вы оказываетесь в экзистенциальной ситуации", — сказала она.Вчера агентство Reuters сообщило, что главы военных ведомств Соединенных Штатов и ЕС завершили разработку военных вариантов обеспечения гарантий безопасности для Украины.В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи он заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Агентство Bloomberg позже передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Украины будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме не смогла дать понимание гарантий безопасности для Киева, пишет австралийская газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на экспертов.
"Гарантии безопасности для Украины после заключения сделки остаются непрозрачными, но на встрече в Вашингтоне они были хотя бы немного обозначены", — говорится в материале.
Как отмечает издание, американская сторона явно дала понять, что не собирается прямо участвовать в архитектуре украинской безопасности, переложив все на плечи европейцев.
Эксперт аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана назвала гарантии, обсуждаемые в Вашингтоне, всего лишь пустой тратой времени и плодом фантазии. При этом затягивание переговорного процесса, по ее словам, отнимает время, позволяя российской армии продвигаться вперед.
"Тогда выбор заключается не в том, есть ли гарантии безопасности, или нет, — вы оказываетесь в экзистенциальной ситуации", — сказала она.
Вчера агентство Reuters сообщило, что главы военных ведомств Соединенных Штатов и ЕС завершили разработку военных вариантов обеспечения гарантий безопасности для Украины.
В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи он заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Агентство Bloomberg позже передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Украины будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
