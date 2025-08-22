Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли неожиданную цель недавнего поступка Зеленского - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 22.08.2025 (обновлено: 22:19 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/khristoforu-2037065651.html
На Западе раскрыли неожиданную цель недавнего поступка Зеленского
На Западе раскрыли неожиданную цель недавнего поступка Зеленского - РИА Новости, 22.08.2025
На Западе раскрыли неожиданную цель недавнего поступка Зеленского
Удары Вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба" нацелены на подрыв экономики Венгрии и смены власти в стране. Такое мнение в соцсети Х высказал известный РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T20:36:00+03:00
2025-08-22T22:19:00+03:00
венгрия
словакия
нефтепровод "дружба"
атака
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Удары Вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба" нацелены на подрыв экономики Венгрии и смены власти в стране. Такое мнение в соцсети Х высказал известный кипрский журналист Алекс Христофору. Таким образом он прокомментировал сообщение главы внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сийярто, который назвал очередной удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба" атакой на энергетическую безопасность и попыткой втянуть Венгрию в войну."Атаки на "Дружбу" призваны ослабить венгерскую экономику, вызвать сбои и нестабильность ради конечной цели смены режима в 2026 году", - написал Христофору.Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака. Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть по этому маршруту. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.Венгрия рассчитывает, что за то время, что будет продолжаться ремонт на "Дружбе", Еврокомиссия повлияет на Киев, чтобы тот прекратил удары по нефтепроводу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
https://ria.ru/20250822/slovakiya-2037048374.html
https://ria.ru/20250822/ek-2037046529.html
венгрия
словакия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, словакия, нефтепровод "дружба", атака, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, еврокомиссия, в мире
Венгрия, Словакия, Нефтепровод "Дружба", атака, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, В мире
На Западе раскрыли неожиданную цель недавнего поступка Зеленского

Христофору: атаки ВСУ на "Дружбу" нацелены на смену власти в Венгрии

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Удары Вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба" нацелены на подрыв экономики Венгрии и смены власти в стране. Такое мнение в соцсети Х высказал известный кипрский журналист Алекс Христофору.
Таким образом он прокомментировал сообщение главы внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сийярто, который назвал очередной удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба" атакой на энергетическую безопасность и попыткой втянуть Венгрию в войну.
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Президент Словакии оценил реакцию Трампа на атаку на "Дружбу"
Вчера, 18:25
"Атаки на "Дружбу" призваны ослабить венгерскую экономику, вызвать сбои и нестабильность ради конечной цели смены режима в 2026 году", - написал Христофору.
Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака. Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть по этому маршруту. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
Венгрия рассчитывает, что за то время, что будет продолжаться ремонт на "Дружбе", Еврокомиссия повлияет на Киев, чтобы тот прекратил удары по нефтепроводу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Источник: ЕК не видит угроз поставкам энергии в ЕС из-за атаки на "Дружбу"
Вчера, 18:12
 
ВенгрияСловакияНефтепровод "Дружба"атакаУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала