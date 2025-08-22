https://ria.ru/20250822/khristoforu-2037065651.html
На Западе раскрыли неожиданную цель недавнего поступка Зеленского
На Западе раскрыли неожиданную цель недавнего поступка Зеленского - РИА Новости, 22.08.2025
На Западе раскрыли неожиданную цель недавнего поступка Зеленского
Удары Вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба" нацелены на подрыв экономики Венгрии и смены власти в стране. Такое мнение в соцсети Х высказал известный РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T20:36:00+03:00
2025-08-22T20:36:00+03:00
2025-08-22T22:19:00+03:00
венгрия
словакия
нефтепровод "дружба"
атака
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Удары Вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба" нацелены на подрыв экономики Венгрии и смены власти в стране. Такое мнение в соцсети Х высказал известный кипрский журналист Алекс Христофору. Таким образом он прокомментировал сообщение главы внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сийярто, который назвал очередной удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба" атакой на энергетическую безопасность и попыткой втянуть Венгрию в войну."Атаки на "Дружбу" призваны ослабить венгерскую экономику, вызвать сбои и нестабильность ради конечной цели смены режима в 2026 году", - написал Христофору.Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака. Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть по этому маршруту. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.Венгрия рассчитывает, что за то время, что будет продолжаться ремонт на "Дружбе", Еврокомиссия повлияет на Киев, чтобы тот прекратил удары по нефтепроводу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
https://ria.ru/20250822/slovakiya-2037048374.html
https://ria.ru/20250822/ek-2037046529.html
венгрия
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, словакия, нефтепровод "дружба", атака, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, еврокомиссия, в мире
Венгрия, Словакия, Нефтепровод "Дружба", атака, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, В мире
На Западе раскрыли неожиданную цель недавнего поступка Зеленского
Христофору: атаки ВСУ на "Дружбу" нацелены на смену власти в Венгрии