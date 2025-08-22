https://ria.ru/20250822/khischenie-2036910398.html

Дело о хищении у ВЭБ.РФ на строительстве химзавода "Аммоний" дошло до суда

Дело о хищении у ВЭБ.РФ на строительстве химзавода "Аммоний" дошло до суда - РИА Новости, 22.08.2025

Дело о хищении у ВЭБ.РФ на строительстве химзавода "Аммоний" дошло до суда

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении у ВЭБ.РФ свыше 33 миллионов долларов на строительстве химзавода "Аммоний" в... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T09:46:00+03:00

2025-08-22T09:46:00+03:00

2025-08-22T09:46:00+03:00

происшествия

россия

роман троценко

вэб.рф (вэб)

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении у ВЭБ.РФ свыше 33 миллионов долларов на строительстве химзавода "Аммоний" в Татарстане, под суд пойдут шестеро человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Рината Ханбикова, Игоря Есина, Фирдиса Абдрахманова, Зухры Зиятдиновой, Гузели Салимгараевой и Аллы Куцаковой. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), п. "б" ч. 4 ст. 174 и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления)", - говорится в сообщении. По версии следствия, председатели советов директоров ОАО "Аммоний" и ОАО "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза" Ханбиков и Есин с мая по декабрь 2015 года решили похитить средства ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (ВЭБ.РФ), выделенные в качестве кредита на строительство завода по производству аммиака, метанола и карбамида в Татарстане. Для этого они организовали изготовление и подписание подчиненными документов, содержащих ложные сведения о стоимости выполненных строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ, а также их предоставление в банк, что послужило основанием для перечисления на счет ОАО "Аммоний" свыше 33 миллионов долларов. В том же году Ханбиков, Есин и финансовый директор ООО "ТТТ" Куцакова легализовали часть похищенных денег, совершив финансовые операции между подконтрольными им фирмами более чем на 20 миллионов рублей. Кроме того, Ханбиков, Куцакова, Зиятдинова, Салимгараева и Абдрахманов с 2013 по 2018 год присвоили свыше 246 миллионов рублей, принадлежащих ООО "Менделеевсказот" и ОАО "Аммоний", путем продажи ООО "ТТТ" минеральных удобрений по заниженной стоимости. Уголовное дело направлено в Шестой кассационный суд общей юрисдикции для определения территориальной подсудности. ВЭБ с 2011 по 2014 годы заключил с "Аммонием" четыре кредитных соглашения, предоставив по ним заводу более 1,8 миллиарда долларов. "Аммоний" был запущен в 2016 году на базе активов Новоменделеевского химзавода. Вскоре из-за роста курса доллара и падения мировых цен на выпускаемую продукцию у завода начались трудности с обслуживанием кредитов. Основной долг заемщика по состоянию на ноябрь 2019 года составлял более 1,6 миллиарда долларов, в том числе просроченный – более 363 миллионов долларов. В июле 2020 года ВЭБ закрыл сделку по продаже кемеровскому "Азоту" (входит в "СДС-Азот" Романа Троценко) 100% акций и прав требований по кредиту крупного российского производителя удобрений "Аммоний" за 900 миллионов долларов.

https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html

https://ria.ru/20240916/zaderzhanie-1972941553.html

https://ria.ru/20250306/moskva-2003503571.html

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, роман троценко, вэб.рф (вэб), республика татарстан (татарстан)